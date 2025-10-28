Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Las urnas con la Boleta Única de Papel hablaron en Tucumán y arrojaron que será el peronismo el que se quede con dos de las cuatro bancas de Diputados que estaban en juego y que las otras dos pasen a manos de La Libertad Avanza (LLA). En el caso del partido libertario el panorama está claro: serán Federico Pelli y Soledad Molinuevo quienes asuman en el Congreso el 10 de diciembre. Pero la situación en el Frente Tucumán Primero es mucho más compleja.
La lista peronista estuvo encabezada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, seguido por la diputada Gladys Medina, el legislador Javier Noguera y la diputada saliente Elia Fernández de Mansilla. Como suplentes estuvieron el senador Juan Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo. Al obtener dos escaños, corresponde que Jaldo y Medina asuman esos mandatos, pero habría corrimientos en la lista de ahora y también en la de 2023.
El mandatario le puso el cuerpo a la campaña porque era su gestión la que sería plebiscitada en contraste con la nacional, pero nunca estuvo en sus planes asumir como diputado. Apeló a la candidatura testimonial, algo que se viene implementando también en otros distritos, tanto en el peronismo como en otros partidos políticos, incluida LLA. Lo reconoció explícitamente el legislador Sergio Mansilla un mes antes de los comicios, cuando quedó a cargo del Poder Legislativo por la licencia del gobernador. “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”, declaró entonces a LA GACETA.
Cambios de ayer y hoy
De esa manera y como parte del acuerdo de unidad del PJ, próximamente Jaldo dará un paso al costado para que sea Noguera -por ley de paridad de generó- quien llegue a la Cámara Baja. Trascendió, sin embargo, que el mandatario renunciaría a su candidatura antes de la proclamación por parte de la Cámara Nacional Electoral para que haya un corrimiento de lista, no un reemplazo. De ese modo, el taficeño entraría como segundo diputado.
Si el dirigente tranqueño ejecuta esa decisión, será Medina quien ingrese al primer escaño. Pero la esposa del ministro Darío Monteros (Interior) es actualmente diputada, cargo que ocupa desde el año 2023. ¿Qué sucederá entonces? Hasta aquí trascendió que es casi un hecho que la legisladora nacional renunciará en las próximas semanas a su banca actual para asumir con un nuevo mandato, por cuatro años.
De concretarse lo mencionado en el párrafo anterior habrá corrimientos en la lista peronista que se impuso en los comicios legislativos de 2023. Si Medina renuncia al escaño actual para asumir en el nuevo, será la diputada saliente Elia de Mansilla quien tome ese cargo por los próximos dos años, dado que era la mujer que seguía en la nómina de aquella elección. Curiosamente la ex intendenta de Aguilares termina su actual mandato luego de haber reemplazado en 2023 a Rossana Chahla, quien renunció a su banca para asumir como intendenta de San Miguel de Tucumán.
Dirigentes del oficialismo provincial reconocieron que la situación se iba a complejizar si lograban el domingo la tercera banca. Incluso hay quienes sostienen que hubo compañeros que jugaron a media máquina el domingo para evitar ese escenario. Algunos para que el jaldismo no concentre tanto poder y otros, supuestamente, para impedir que miembros de la lista sean puestos entre la espada y la pared para tener que asumir.
Medina, Noguera, Pelli y Molinuevo asumirán los cargos que dejarán Fernández de Mansilla, Agustín Fernández, Roberto Sánchez y Paula Omodeo.