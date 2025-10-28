Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

El mandatario le puso el cuerpo a la campaña porque era su gestión la que sería plebiscitada en contraste con la nacional, pero nunca estuvo en sus planes asumir como diputado. Apeló a la candidatura testimonial, algo que se viene implementando también en otros distritos, tanto en el peronismo como en otros partidos políticos, incluida LLA. Lo reconoció explícitamente el legislador Sergio Mansilla un mes antes de los comicios, cuando quedó a cargo del Poder Legislativo por la licencia del gobernador. “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”, declaró entonces a LA GACETA.