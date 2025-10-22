Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Conocé las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las ocho provincias más afectadas? Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las ocho provincias más afectadas? La Nación
Hace 20 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a ocho provincias del país, ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes y caída de granizo. Además, rige una alerta por vientos para Santa Cruz, donde se prevén ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora. 

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas, interrupciones en servicios y dificultades para el desarrollo de actividades al aire libre. Además, el avance de un frente frío activará tormentas generalizadas entre el jueves y el sábado en gran parte del centro y norte argentino, con acumulados significativos y riesgo de fenómenos severos.

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en:

- Centro, oeste y este de la provincia de Buenos Aires (en la madrugada);

- Sur de Córdoba (en la madrugada);

- Oeste, sur y parte del norte de La Pampa (en la noche);

- Gran parte de San Luis (en la madrugada);

- Este y centro de Mendoza (en la madrugada);

- Este de Neuquén (en la noche);

- Oeste y norte de Río Negro (en la noche);

- Oeste y parte del centro de Salta (en la noche).

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

Lo más popular
Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
1

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
2

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

El PJ moviliza sus estructuras y apunta a ganar en la Capital
3

El PJ moviliza sus estructuras y apunta a ganar en la Capital

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado
4

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

6

In memoriam: adiós a Marta Beatriz Silva

Más Noticias
Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios