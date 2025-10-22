Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a ocho provincias del país, ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes y caída de granizo. Además, rige una alerta por vientos para Santa Cruz, donde se prevén ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora.
Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas, interrupciones en servicios y dificultades para el desarrollo de actividades al aire libre. Además, el avance de un frente frío activará tormentas generalizadas entre el jueves y el sábado en gran parte del centro y norte argentino, con acumulados significativos y riesgo de fenómenos severos.
Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles serán las zonas afectadas?
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en:
- Centro, oeste y este de la provincia de Buenos Aires (en la madrugada);
- Sur de Córdoba (en la madrugada);
- Oeste, sur y parte del norte de La Pampa (en la noche);
- Gran parte de San Luis (en la madrugada);
- Este y centro de Mendoza (en la madrugada);
- Este de Neuquén (en la noche);
- Oeste y norte de Río Negro (en la noche);
- Oeste y parte del centro de Salta (en la noche).