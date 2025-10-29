“Somos más”: Emilia Mernes, Carlos Vives y Wisin lanzan el tema oficial del Mundial 2026

El comentario de Emilia Mernes sobre el Futbol y el Mundial de la FIFA

Durante el encuentro, Mernes comentó la fuerte conexión entre el fútbol y Argentina. Explicó que "el fútbol es algo con lo que nacemos. Mi papá es de Boca, y los domingos eran una excusa para estar en familia, preparar el mate o el asado y esperar el partido. Es un ritual”