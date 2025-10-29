Secciones
SociedadActualidad

“Somos más”: Emilia Mernes, Carlos Vives y Wisin lanzan el tema oficial del Mundial 2026

Los cantantes fueron parte del panel “The Music of the World Cup”, un evento dedicado a mostrar la producción de la canción.

“Somos más”: Emilia Mernes, Carlos Vives y Wisin lanzan el tema oficial del Mundial 2026
Hace 1 Hs

Emilia Mernes cantó la canción oficial del Mundial 2026 de Telemundo. La artista argentina compartió el escenario con Carlos Vives, Wisin y Xavi durante el estreno del tema en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Este himno acompañará la cobertura de la cadena estadounidense durante el gran torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tres datos que debés saber antes de escuchar la nueva canción de Rosalía: "Berghain"

Tres datos que debés saber antes de escuchar la nueva canción de Rosalía: Berghain

Los cantantes fueron parte del panel “The Music of the World Cup”, un evento dedicado a mostrar la producción de la canción. El lanzamiento de la colaboración generó una gran expectativa en el mundo del espectáculo y el deporte.

El comentario de Emilia Mernes sobre el Futbol y el Mundial de la FIFA

Durante el encuentro, Mernes comentó la fuerte conexión entre el fútbol y Argentina. Explicó que "el fútbol es algo con lo que nacemos. Mi papá es de Boca, y los domingos eran una excusa para estar en familia, preparar el mate o el asado y esperar el partido. Es un ritual”

La canción "Somos Más" refleja el espíritu latino que unirá a millones de fanáticos durante el mundial, transmitido por Telemundo. Para la cantante, el fútbol es mucho más que un deporte o juego. El fútbol significa familia, amigos, mate y asado, constituye una manera de compartir.

¿Cuándo es el Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Este torneo será histórico por su formato más extenso, ya que incluye 48 selecciones y 104 partidos. La edición próxima será la primera que se realice en tres naciones anfitrionas simultáneamente.

El campeonato se desarrollará en 16 sedes diferentes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Este gran número de equipos y encuentros constituye el formato más amplio hasta ahora. La competición promete ser memorable por su escala geográfica y deportiva sin precedentes.

Temas Emilia Mernes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
3

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
4

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
5

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados
6

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

Más Noticias
Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios