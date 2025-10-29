“Somos más”: Emilia Mernes, Carlos Vives y Wisin lanzan el tema oficial del Mundial 2026

Emilia Mernes cantó la canción oficial del Mundial 2026 de Telemundo. La artista argentina compartió el escenario con Carlos Vives, Wisin y Xavi durante el estreno del tema en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Este himno acompañará la cobertura de la cadena estadounidense durante el gran torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los cantantes fueron parte del panel “The Music of the World Cup”, un evento dedicado a mostrar la producción de la canción. El lanzamiento de la colaboración generó una gran expectativa en el mundo del espectáculo y el deporte.
El comentario de Emilia Mernes sobre el Futbol y el Mundial de la FIFA
Durante el encuentro, Mernes comentó la fuerte conexión entre el fútbol y Argentina. Explicó que "el fútbol es algo con lo que nacemos. Mi papá es de Boca, y los domingos eran una excusa para estar en familia, preparar el mate o el asado y esperar el partido. Es un ritual”
La canción "Somos Más" refleja el espíritu latino que unirá a millones de fanáticos durante el mundial, transmitido por Telemundo. Para la cantante, el fútbol es mucho más que un deporte o juego. El fútbol significa familia, amigos, mate y asado, constituye una manera de compartir.
¿Cuándo es el Mundial de la FIFA 2026?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Este torneo será histórico por su formato más extenso, ya que incluye 48 selecciones y 104 partidos. La edición próxima será la primera que se realice en tres naciones anfitrionas simultáneamente.
El campeonato se desarrollará en 16 sedes diferentes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Este gran número de equipos y encuentros constituye el formato más amplio hasta ahora. La competición promete ser memorable por su escala geográfica y deportiva sin precedentes.