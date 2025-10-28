Tres datos que debés saber antes de escuchar la nueva canción de Rosalía: "Berghain"

El videoclip, filmado en Varsovia (Polonia), sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo y busca sanar su corazón roto. En una puesta visual de alto impacto, la narrativa culmina en un momento de redención espiritual para la protagonista. En un momento determinado del clip, se puede apreciar una clara referencia al cuento de Blancanieves, con Rosalía rodeada de animales del bosque. Méndez, responsable de videos icónicos como “Malamente”, "Pienso en tu mirá" y "TKN", vuelve a colaborar con Rosalía para elevar su universo audiovisual a un nuevo nivel.