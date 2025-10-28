Secciones
Tres datos que debés saber antes de escuchar la nueva canción de Rosalía: "Berghain"

"Berghain" es una canción ambiciosa que llegó acompañada de un videoclip cinematográfico.

Hace 1 Hs

Rosalía confirmó el lanzamiento de Lux, su nuevo y muy esperado álbum, el cual estará disponible a través de Columbia Records el próximo viernes 7 de noviembre. Como adelanto de este trabajo discográfico, la artista catalana estrenó el tema "Berghain".

"Berghain" es una canción ambiciosa que llegó acompañada de un videoclip cinematográfico. Este clip fue dirigido por Nicolás Méndez, colaborador frecuente de la artista. A continuación, se presentan tres aspectos clave para entender.

Tres datos a tener en cuenta para escuchar el nuevo lanzamiento de Rosalía, según Indie Hoy

1. Habrá tres idiomas en una misma canción

Descrita como la "gran pieza orquestal" del segundo movimiento del disco, "Berghain" combina introspección y poder cinematográfico, transitando entre tres idiomas -alemán, español e inglés- y fundiendo lo íntimo con lo épico. La canción fue coproducida por Rosalía junto a Noah Goldstein, Jake Miller y Sir Dylan, e interpretada junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección del islandés Daníel Bjarnason.

2. Que implica la participación de Björk e Yves Tumor

En lo musical, la pieza despliega un arco de emociones. Sobre las cuerdas de la orquesta, Rosalía alterna versos en alemán y español. En la segunda mitad, entra Björk y toma el control con una interpretación etérea en inglés, que transforma la canción en un lamento casi litúrgico. Su voz se funde con las cuerdas y amplía el sentido espiritual del tema. Finalmente, Yves Tumor aporta un cierre intenso y experimental, con una intervención vocal que reza "I'll fuck you till you love me".

3. Un videoclip con guiño a Blancanieves

El videoclip, filmado en Varsovia (Polonia), sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo y busca sanar su corazón roto. En una puesta visual de alto impacto, la narrativa culmina en un momento de redención espiritual para la protagonista. En un momento determinado del clip, se puede apreciar una clara referencia al cuento de Blancanieves, con Rosalía rodeada de animales del bosque. Méndez, responsable de videos icónicos como “Malamente”, "Pienso en tu mirá" y "TKN", vuelve a colaborar con Rosalía para elevar su universo audiovisual a un nuevo nivel.

