El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

Luego de dos años de ausencia, Mateo Sujatovich vuelve a Tucumán nuevamente con su proyecto de rock pop Conociendo Rusia. Las puertas del Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio se abrirán a las 21, según anunció la producción local, tras haber cambiado el lugar del recital (programado originalmente para el club All Boys; las localidades adquiridas mantienen plena validez) por la demanda de un público que agotó entradas por el interés que despierta el músico, que acumula nominaciones a los Premios Gardel y Latin Grammy y ya es un consagrado de los festivales Cosquín Rock y Quilmes Rock.
Conociendo Rusia reabre en el NOA su gira nacional con su escala tucumana, luego de haber llenado el sábado el Movistar Arena para presentar los temas de su último disco, “Jet Love” (lanzado el año pasado) y un repaso de los anteriores producciones. En la lista se descuentan el ya clásico “Cabildo y Juramento”, “Se me hizo tarde”, “La puerta”. “En todos los lugares”, “Juro”, “Lo mejor”, “A la vez”, “Desastres fabulosos” (una colaboración con Jorge Drexler), “Canciones”, “Perfecto final” (feat Nathy Peluso) y “Tu encanto” y estrenos como “Películas de ficción”, entre muchos más.
Sujatovich vive la música desde niño, ya que su abuela fue maestra de piano de Charly García y su padre Leo -también pianista- integró numerosas bandas como Tantor y PorSuiGieco; acompañó a Luis Alberto Spinetta y Nito Mestre y este año ganó el premio Konex por su trayectoria como arreglador y orquestador en la última década.
Urban Indie
El 6 de diciembre, el Palacio de los Deportes alojará la quinta edición del Tucumán Urban Indie desde las 16, que ya anunció su grilla completa y puso a la venta sus entradas generales a $ 40.000 más el costo de servicio de Paseshow (paseshow.com.ar/eventos/urban-indie-tucuman-6-de-diciembre) o físicas en La Rockería.
El line up es encabezado por Louta. El proyecto de Jaime Martín James combina música, teatro y performance, en un show que es una experiencia audiovisual en la que nada queda librado al azar. Su carrera comenzó en la música y más tarde, en 2023 exploró su faceta actoral con un rol secundario en la película “La sociedad de la nieve”. Su último álbum, lanzado en 2025, se llama “Un instante” y navega entre el urbano y pop latino.
Otro visitante es Bándalos Chinos, la banda bonaerense nacida en 2009 y formada por Gregorio Degano, Salvador Colombo, Tomás Verduga, Matías Verduga, Iñaki Colombo y Nicolás Rodríguez del Pozo. El grupo llega con su pop sofisticado y bailable, tras una gira mundial que abarcó diversas ciudades de Estados Unidos, España, México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Chile y varias provincias de la Argentina, como parte del lanzamiento de su último disco, “Vándalos”.
También estará Sara Hebe, la artista que representa una de las voces más potentes del rap nacional en una mezcla con el hip hop, el punk y la cumbia y con letras cargadas de energía política y social. Ganó un Martín Fierro por su canción “El Marginal”, que es la cortina de la exitosa serie televisiva. Lanzó cinco discos de estudio y su estreno más reciente es la canción “SIEGAS”, junto a Edu Morote.
Además de los nombres principales, el encuentro contará con la presencia del dúo porteño Ainda, formado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá y Sakatumba, banda de rock alternativo. Los representantes tucumanos son el rapero Maze2k, la artista LaRuth, la emergente Lucha Cruz y el clásico de las fiestas Dj Monky.
Desde su primera edición, el Urban Indie se presenta como un movimiento cultural que reúne a músicos, productores, emprendedores y fanáticos de la escena alternativa. Su lema, “una familia que celebra la música independiente”, refleja el espíritu colaborativo y comunitario que lo caracteriza.