El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

Luego de dos años de ausencia, Mateo Sujatovich vuelve a Tucumán nuevamente con su proyecto de rock pop Conociendo Rusia. Las puertas del Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio se abrirán a las 21, según anunció la producción local, tras haber cambiado el lugar del recital (programado originalmente para el club All Boys; las localidades adquiridas mantienen plena validez) por la demanda de un público que agotó entradas por el interés que despierta el músico, que acumula nominaciones a los Premios Gardel y Latin Grammy y ya es un consagrado de los festivales Cosquín Rock y Quilmes Rock.