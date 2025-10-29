Secciones
Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

No hay alertas para este miércoles, según indica el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio web. Conocé las máximas y mínimas pronosticadas para hoy, provincia por provincia.

Una masa de aire frío, inusual para esta época del año, generó un marcado descenso de las temperaturas en el centro del país. No obstante, el panorama comienza a modificarse y se perfila un período más estable en gran parte del territorio nacional. Aún persisten algunos restos de lluvias en el norte, aunque la tendencia general apunta a una rápida mejora del tiempo.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 18°C mientras que en la provincia, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. En los días siguientes también se esperan condiciones estables y un leve ascenso térmico diario.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este miércoles muestran marcadas diferencias regionales. En Córdoba se espera una máxima de 22°C y una mínima de 5°C; en Tucumán, 19°C y 9°C; en Santa Fe, 20°C y 11°C; en Entre Ríos, 19°C y 10°C; en Jujuy, 17°C y 7°C; en Salta, 16°C y 6°C; en Misiones, 19°C y 14°C; y en La Rioja, 22°C y 14°C.

Asimismo, en Santiago del Estero se prevé una máxima de 19°C y mínima de 10°C; en San Luis, 23°C y 5°C; en San Juan, 24°C y 4°C; en Mendoza, 21°C y 5°C; en Río Negro, 21°C y 6°C; en Chubut, 21°C y 5°C; y en Santa Cruz, 15°C y 10°C.

Con el retorno de los vientos del norte, las temperaturas iniciarán una pronta recuperación luego del notorio enfriamiento de los últimos días. El ingreso de aire más seco impulsará el ascenso de las máximas, especialmente en las regiones central y norte, donde los valores volverán a superar los promedios habituales hacia comienzos de noviembre, según el sitio Meteored.

En la región pampeana, las jornadas del miércoles y jueves se presentarán con temperaturas en ascenso y escasa nubosidad, lo que configurará un escenario más acorde al cierre de la primavera temprana. El norte argentino, por su parte, mantendrá una tendencia similar, con temperaturas elevadas y sin probabilidad de lluvias significativas hasta el fin de semana. Este ascenso térmico marcará una fuerte diferencia con respecto a los registros mínimos del inicio de la semana, que fueron típicos de pleno invierno en varios sectores de Buenos Aires y La Pampa.

Hacia el próximo fin de semana, se prevé el avance de un nuevo sistema frontal sobre la franja central del país. Sin embargo, este frente se presentará muy debilitado y con escaso contenido de humedad, por lo que no se esperan precipitaciones de relevancia.

