Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

En la región pampeana, las jornadas del miércoles y jueves se presentarán con temperaturas en ascenso y escasa nubosidad, lo que configurará un escenario más acorde al cierre de la primavera temprana. El norte argentino, por su parte, mantendrá una tendencia similar, con temperaturas elevadas y sin probabilidad de lluvias significativas hasta el fin de semana. Este ascenso térmico marcará una fuerte diferencia con respecto a los registros mínimos del inicio de la semana, que fueron típicos de pleno invierno en varios sectores de Buenos Aires y La Pampa.