Tormentas y vientos de hasta 90 km/h: ¿qué provincias se encuentran bajo alerta amarilla este martes?

Alerta por tormentas y vientos nivel amarillo

El SMN anunció que gran parte de Misiones enfrentará fuertes tormentas en la tarde y la noche de hoy. Según la advertencia, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, indicó.