Tormentas y vientos de hasta 90 km/h: ¿qué provincias se encuentran bajo alerta amarilla este martes?

El Servicio Meteorológico Nacional dio aviso de que tres provincias se encuentran bajo alerta amarilla.

Hace 36 Min

Para la jornada del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que tres provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos e intensas tormentas. Estos fenómenos podrían causar daños en los bienes materiales e interrumpir momentáneamente las actividades de la población.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, tanto provincias del norte como del sur del país, se verán amenazadas por fenómenos meteorológicos intensos. En la parte noreste, una porción de Misión enfrentará tormentas de gran severidad, mientras que al sur, la parte este de Santa Cruz y una mínima franja de Chubut experimentarán vientos intensos.

Alerta por tormentas y vientos nivel amarillo

El SMN anunció que gran parte de Misiones enfrentará fuertes tormentas en la tarde y la noche de hoy. Según la advertencia, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, indicó.

Mientras que parte de Chubut y Santa Cruz se encontrará con vientos intensos por la noche. Según el aviso, “el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones del SMN

Para ambos fenómenos de tal severidad. el SMN proporcionó algunas recomendaciones, para cuidar la vida y los bienes personales.

Recomendaciones por tormentas nivel amarillo

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por vientos nivel amarillo

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

