SociedadClima y ecología

Alerta amarilla: cuáles son las siete provincias bajo advertencia por lluvias y vientos fuertes

Ante cualquier alerta, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tener lista una mochila con documentos, linterna, radio y elementos indispensables para resguardarse.

Hace 2 Hs

A las 5.43 de la madrugada del lunes, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) actualizó el mapa de alertas meteorológicas de Argentina. Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de la actividad momentánea de actividades cotidianas.

Ante esta advertencia, la población de las siete provincias señaladas deberá permanecer informada para conocer las recomendaciones oficiales. Dos de ellas están bajo alerta amarilla por lluvias y cinco, por vientos de altas velocidades.

Alerta meteorológica por lluvias en el NOA

Las provincias del NOA que están bajo alerta meteorológica amarilla son tres: Tucumán, Catamarca y la Rioja, pero solo las dos primeras esperan lluvias. Gran parte de la provincia de Tucumán, a excepción de la zona de los valles calchaquíes y el sudeste de Catamarca figuran marcadas en color amarillo en el mapa del SAT.

El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, según indicó el SMN. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros que pueden ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén para las zonas serranas.

Para mantenerse al resguardo, la población deberá evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, quedarse lejos de zonas ribereñas y mantenerse informada por las autoridades.

Cinco provincias bajo alerta amarilla por vientos

La tercera provincia del NOA bajo alerta amarilla es La Rioja: el centro y este están bajo advertencia por vientos. Hacia la región de Cuyo, la mitad este de San Juan, el noreste de Mendoza y el centro y norte de San Luis y, en el centro del país, el oeste de Córdoba se suman a las zonas que esperan vientos potentes.

Las áreas señaladas serán afectadas por vientos del sur o del sudeste con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Las zonas serranas de Córdoba y San Luis tendrán vientos del sudeste o del este con ráfagas que podrían ser incluso superiores, alcanzando los 80 kilómetros por hora.

Para evitar exponerse, la población de estas zonas deberá evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que pudieran volarse y mantenerse informada de las instrucciones que pudieran dar las autoridades locales.

