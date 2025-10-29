La Libertad Avanza dominó el clima digital tras los comicios

La conferencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los primeros resultados oficiales, fue el punto de partida de la mayor ola de interacción en redes. La conversación digital sobre la victoria de La Libertad Avanza generó 386.340 menciones por parte de 347.500 usuarios únicos, lo que representa un 31,42% del total de menciones acumuladas durante toda la jornada electoral (1.229.452). El pico máximo de actividad se registró entre la 1 y las 2 del lunes, con 46.100 menciones. El estudio refleja un claro predominio del oficialismo en el clima digital. Según Enter Comunicación, el triunfo de La Libertad Avanza acumuló un 49,3% de menciones positivas, frente a un 12,3% de negativas y a un 38,5% de neutrales. Estas últimas corresponden, principalmente, a publicaciones de medios y periodistas.