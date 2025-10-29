Secciones
Política

La Libertad Avanza dominó el clima digital tras los comicios

El oficialismo cosechó un 50% de menciones positivas en las redes, según Enter Comunicación.

Hace 1 Hs

El gobierno de Javier Milei enfrentó su primera elección de medio término, un test político clave que reconfiguró el mapa nacional y generó un alto impacto en las redes sociales. Según un informe de Enter Comunicación, la jornada estuvo marcada por el debut de la boleta única de papel (BUP) a nivel nacional, cuya implementación “fue fluida y bien valorada por la ciudadanía y los fiscales partidarios”. Este nuevo sistema, señala el documento, no solo modernizó el proceso electoral sino que también “redujo la conflictividad y los cuestionamientos sobre la transparencia”.

La conferencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los primeros resultados oficiales, fue el punto de partida de la mayor ola de interacción en redes. La conversación digital sobre la victoria de La Libertad Avanza generó 386.340 menciones por parte de 347.500 usuarios únicos, lo que representa un 31,42% del total de menciones acumuladas durante toda la jornada electoral (1.229.452). El pico máximo de actividad se registró entre la 1 y las 2 del lunes, con 46.100 menciones. El estudio refleja un claro predominio del oficialismo en el clima digital. Según Enter Comunicación, el triunfo de La Libertad Avanza acumuló un 49,3% de menciones positivas, frente a un 12,3% de negativas y a un 38,5% de neutrales. Estas últimas corresponden, principalmente, a publicaciones de medios y periodistas.

Celebración y euforia

El informe destaca un “clima de celebración y de euforia” entre los seguidores del Gobierno, mientras que los mensajes críticos provinieron del electorado opositor. “No les importa el ajuste, la represión a jubilados, ni la corrupción de $Libra, Spagnuolo, Espert y los Menem”, o “No se quejen cuando tu jefe te obligue a trabajar 13 horas por la reforma laboral”, fueron algunos de los comentarios negativos.

La Boleta Única de Papel, una experiencia que interpela al sistema electoral de Tucumán

La Boleta Única de Papel, una experiencia que interpela al sistema electoral de Tucumán

Más allá de los resultados, la BUP se consolidó como una de las protagonistas de la jornada electoral. Durante todo el domingo, el nuevo sistema fue ampliamente elogiado. Los términos “BUP”, “Boleta Única de Papel” y “#BoletaÚnicaPapel” acumularon 63.250 menciones el domingo y 103.826 a lo largo de la última semana. Los usuarios destacaron la rapidez para votar y el ahorro para el Estado al evitar la impresión de millones de boletas. En redes, los perfiles libertarios asociaron el nuevo sistema con un cambio de cultura política: “Por esto el kirchnerismo tenía caras largas cuando se aprobó la BUP”, “BUP mata aparato” y “Se les terminó el fraude”.

El trabajo se elaboró a partir de un análisis de social listening mediante códigos booleanos, con el objetivo de identificar menciones relevantes, contabilizar repeticiones y evaluar el sentimiento digital. La cobertura incluyó conversaciones en X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, Threads y blogs.

