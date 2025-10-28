Tras la victoria electoral, Javier Milei recibirá el jueves a un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

“No tengo problemas. Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problema con ninguno de ellos”, había señalado Milei en A24. Y agregó: “Muchos de ellos ayer me escribieron para felicitarme. Tengo contacto con ellos. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Además, antes yo no me ocupaba de eso, pero hace un tiempo que me vengo ocupando activamente”.