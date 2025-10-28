Secciones
Tras la victoria electoral, Javier Milei recibirá el jueves a un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

En la Casa Rosada estiman que al menos 17 mandatarios asistirán.

Hace 1 Hs

Tras la victoria en las elecciones legislativas del pasado domingo, Javier Milei convocó para el próximo jueves a un grupo importante de gobernadores, con los que comenzará a discutir las reformas que quiere impulsar en el Congreso de la Nación.

El mandatario ya había dado el aval este lunes para avanzar con los contactos, y la confirmación llegó en el transcurso del martes. Los encargados de coordinar los llamados y mensajes fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. En la Casa Rosada estiman que al menos 17 mandatarios asistirán.

“No tengo problemas. Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problema con ninguno de ellos”, había señalado Milei en A24. Y agregó: “Muchos de ellos ayer me escribieron para felicitarme. Tengo contacto con ellos. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Además, antes yo no me ocupaba de eso, pero hace un tiempo que me vengo ocupando activamente”.

En el oficialismo interpretan que salvo los kirchneristas, la mayoría de los gobernadores asistirá. Entre los primeros en dialogar con funcionarios nacionales estuvieron: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Temas en agenda

Desde la Casa Rosada, los temas a tratar girarán en torno a reformas de segundo grado, con prioridad en la reforma laboral.
En tanto, los gobernadores llegarán con sus demandas acumuladas en los últimos meses: distribución de ATN, impuesto a los combustibles, obra pública, aportes de ANSES a cajas previsionales no transferidas y el Presupuesto 2026.

