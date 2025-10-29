Catalán pide que la reforma política elimine los acoples en Tucumán

Catalán valoró la llegada de Federico Pelli y de Soledad Molinuevo, los principales candidatos de su armado, a la próxima composición de la Cámara baja. Y, más allá de lo partidario y de lo local, puso el foco en la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de sufragio. “Fue un gran logro, no sólo de este gobierno, ya que el presidente me pidió impulsarlo, sino de todo el sistema político. Salvo Fuerza Patria, el resto de los espacios acompañó en su mayoría”, recordó respecto al debate parlamentario para la sanción de la Ley de la BUP. En esa línea, valoró no sólo “la transparencia” de esta modalidad, sino la rapidez con la que se conocieron los primeros datos. “A las 21 ya teníamos el 91% de las mesas escrutadas”, añadió.