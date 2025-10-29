Catalán pide que la reforma política elimine los acoples en Tucumán

El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, celebró por partida doble los resultados del domingo. Por un lado, porque la mayor parte del país quedó pintado de violeta; y por otro, porque La Libertad Avanza (LLA) consiguió en Tucumán dividir bancas con el peronismo. “Para mí no fue una sorpresa”, aseguró en una entrevista con “Buen Día” (LG Play) el titular del partido de Javier Milei en esta provincia. Y reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo una reforma política que incluya la eliminación de los acoples.
Catalán valoró la llegada de Federico Pelli y de Soledad Molinuevo, los principales candidatos de su armado, a la próxima composición de la Cámara baja. Y, más allá de lo partidario y de lo local, puso el foco en la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de sufragio. “Fue un gran logro, no sólo de este gobierno, ya que el presidente me pidió impulsarlo, sino de todo el sistema político. Salvo Fuerza Patria, el resto de los espacios acompañó en su mayoría”, recordó respecto al debate parlamentario para la sanción de la Ley de la BUP. En esa línea, valoró no sólo “la transparencia” de esta modalidad, sino la rapidez con la que se conocieron los primeros datos. “A las 21 ya teníamos el 91% de las mesas escrutadas”, añadió.
En ese sentido, marcó que la BUP tiene efecto en los partidos “con mucha base territorial”, y que erradica prácticas como el robo de papeletas y el voto en cadena. “Fue un éxito para la democracia argentina. No hay que tenerle miedo a la competencia”, agregó.
Luego, como presidente de LLA en Tucumán, exigió que a nivel local “abandonemos un sistema vergonzoso, como son los acoples”. “Genera un dispendio de recursos económicos”, dijo. Y marcó: “las personas que manejan las estructuras del Estado (intendencias, comunas, etcétera) ponen recursos en función de generar candidatos por todos lados para que traccionen para el cabeza de lista”. “Si queremos hacer un Tucumán en serio, tenemos que modificar el sistema electoral, terminar con los acoples e ir a un sistema que garantice elecciones transparentes”, insistió.
Además, consideró “entendibles” las críticas de Axel Kicillof a la BUP. “Con un sistema que garantiza la total transparencia, ganó La Libertad Avanza”, ironizó. Y, respecto a Jaldo, recordó que “en marzo de 2024 dijo que iba a impulsar la eliminación de los acoples e iría a un sistema de boleta única”. “Estamos esperando todavía. Lo que no quiero es que nos vayan llevando con promesas y estudios, y lleguemos a las elecciones de 2027 con este sistema vergonzoso de los acoples”, dijo.
Con relación a los resultados nacionales y en esta provincia, Catalán consideró que hubo “un gran respaldo al Presidente”. “En Tucumán se vio se vio un apoyo a las políticas que viene desarrollando el presidente Milei, como en todo el país”, sostuvo.
“Buscar consensos”
Catalán minimizó la importancia de las salidas recientes de dirigentes que se habían sumado al armado libertario, como Sebastián Salazar y José Seleme, aunque las consideró el “reflejo” de una filosofía política que “especula con ver qué me toca a mí, para después pensar qué es lo que pongo”.
Ante otra pregunta, Catalán advirtió que “siempre” tuvo buena relación con los gobernadores, más allá de que algunos son más afines que otros a las ideas de Milei. “El Presidente fue claro en su discurso del domingo, vamos a dialogar con los gobernadores y a buscar consensos. Necesitamos seguir con una agenda parlamentaria importante para adecuar el sistema normativo a una Argentina moderna”, indicó.
Relación con la Provincia: “Representamos cosas distintas”
Superadas las elecciones de medio término, el ministro del Interior Lisandro Catalán remarcó que se sostendrá el diálogo con las provincias, entre ellas, con la administración de Osvaldo Jaldo en la Tucumán. “Siempre privilegié la provincia por sobre el pensamiento particular de nuestro espacio político, y todo lo que pudimos ayudar en lo que es trabajar en conjunto con el gobernador para conseguir obras, agilizar los trámites burocráticos, lo hicimos. Tengo una buena relación institucional (con Jaldo), también personal, pero representamos cosas distintas”, remarcó el funcionario de Javier Milei.
¿Cambios en el gabinete?: “Se va a tomar su tiempo”
En cuanto a la posibilidad de cambios en el gabinete de Javier Milei -con versiones de una salida de Guillermo Francos-, Lisandro Catalán recordó que el propio Presidente advirtió que “se va a tomar su tiempo”, y que el 10 de diciembre se produce la renovación parcial del Congreso. “La decisión que tome (Milei) a nadie le debe molestar. Si me toca seguir acompañando desde el ministerio, será un honor; y si me toca dar un paso al costado o desde otra función, vamos a apoyar el proyecto. Lo importante son las ideas y la Argentina, y en mi caso, claramente, Tucumán”, sostuvo el ministro del Interior de la Nación.