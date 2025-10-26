Secciones
Política

Lisandro Catalán habló tras el cierre de los comicios y destacó el uso de la Boleta Única

"No tuvimos reportes de incidentes,estamos muy conformes con esto. Es un éxito de la democracia argentina", afirmó el titular del Ministerio del Interior.

Lisandro Catalán habló tras el cierre de los comicios y destacó el uso de la Boleta Única
Hace 21 Min

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, habló tras el cierre de los comicios y destacó el trabajo realizado durante la jornada electoral. "En nombre de todos nosotros, agradecimos a las autoridades de mesas, los fiscales que participaron de este comicio", expresó.

Dólar cripto hoy: a cuánto cotiza este domingo y qué anticipa tras las elecciones 2025

Dólar cripto hoy: a cuánto cotiza este domingo y qué anticipa tras las elecciones 2025

Desde el centro de cómputos en la sede del Correo Argentino, situado en el barrio de Barracas, el funcionario también remarcó el rol de las fuerzas federales. "Agradecerles a las fuerzas armadas y de seguridad. La verdad es que se ha desarrollado este comicio con una forma más ágil, moderna y transparente, donde dota de igualdad a los partidos políticos". 

"No tuvimos reportes de incidentes. Estamos muy conformes con esto. Es un éxito de la democracia argentina", agregó.

Elecciones 2025: más de un tercio del padrón ya emitió su voto en Tucumán

Elecciones 2025: más de un tercio del padrón ya emitió su voto en Tucumán

Respecto de cuándo se conocerán los primeros resultados de los comicios, Catalán detalló: "Se empezaron a recibir los primeros telegramas de 14.500 establecimientos de votación". 

Estimamos nosotros que a las 21 tendremos un segundo contacto con los primeros resultados oficiales", sentenció. 

Temas Elecciones 2025 TucumánBuenos AiresJavier MileiLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Catalán elogió la BUP y dijo que implica una modernización del sistema electoral en el país

Catalán elogió la BUP y dijo que implica una modernización del sistema electoral en el país

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
3

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
4

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
6

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Preocupa el faltazo de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios