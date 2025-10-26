Lisandro Catalán habló tras el cierre de los comicios y destacó el uso de la Boleta Única

Desde el centro de cómputos en la sede del Correo Argentino, situado en el barrio de Barracas, el funcionario también remarcó el rol de las fuerzas federales. "Agradecerles a las fuerzas armadas y de seguridad. La verdad es que se ha desarrollado este comicio con una forma más ágil, moderna y transparente, donde dota de igualdad a los partidos políticos".