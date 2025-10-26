Lisandro Catalán habló tras el cierre de los comicios y destacó el uso de la Boleta Única

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, habló tras el cierre de los comicios y destacó el trabajo realizado durante la jornada electoral. "En nombre de todos nosotros, agradecimos a las autoridades de mesas, los fiscales que participaron de este comicio", expresó.
Desde el centro de cómputos en la sede del Correo Argentino, situado en el barrio de Barracas, el funcionario también remarcó el rol de las fuerzas federales. "Agradecerles a las fuerzas armadas y de seguridad. La verdad es que se ha desarrollado este comicio con una forma más ágil, moderna y transparente, donde dota de igualdad a los partidos políticos".
"No tuvimos reportes de incidentes. Estamos muy conformes con esto. Es un éxito de la democracia argentina", agregó.
Respecto de cuándo se conocerán los primeros resultados de los comicios, Catalán detalló: "Se empezaron a recibir los primeros telegramas de 14.500 establecimientos de votación".
Estimamos nosotros que a las 21 tendremos un segundo contacto con los primeros resultados oficiales", sentenció.