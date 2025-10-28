Lisandro Catalán elogió la BUP y pidió que en Tucumán se termine "el sistema vergonzoso de acoples"

Respecto de Osvaldo Jaldo, Catalán recordó que el mandatario tucumano se expresó en favor de impulsar un sistema de boleta única. "Estamos esperando todavía. No quiero que nos vayan llevando con promesas, y que leguemos a las elecciones 2027 con este sistema vergonzoso de acoples -dijo Catalán-. No hay que tenerle miedo a la competencia; si somos la mejor opción, vamos a competir con todas las fuerzas políticas y a las elecciones hay que ganarlas por el apoyo popular y no por trampas operativas que uno pueda hacer el día de la elección", advirtió.