Lisandro Catalán elogió la BUP y pidió que en Tucumán se termine "el sistema vergonzoso de acoples"

El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, elogió la Boleta Única de Papel (BUP) y dijo que implica una modernización del sistema electoral en el país. "Fue un éxito; llegó para quedarse", remarcó.
El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán dijo que "tiene que ser un mensaje fuerte para que abandonemos un sistema vergonzoso como es el sistema de los acoples". El funcionario nacional resaltó que "hay que terminar con el sistema de acoples para a un sistema que garantice las elecciones transparentes".
Además, Catalán respondió a las críticas del gobernador bonaernese, Axel Kicillof, sobre el sistema de Boleta Única. "Lo de Kicillof, me imagino que no le gustará el sistema porque sacó a la luz la diferencia de un sistema con boleta separada como pasó en septiembre pasado, donde ellos ganaron por el 13% y en un sistema que garantiza la transparencia total ganó la Libertad Avanza, entonces entiendo que Kicillof no esté contento con el sistema", advirtió.
Respecto de Osvaldo Jaldo, Catalán recordó que el mandatario tucumano se expresó en favor de impulsar un sistema de boleta única. "Estamos esperando todavía. No quiero que nos vayan llevando con promesas, y que leguemos a las elecciones 2027 con este sistema vergonzoso de acoples -dijo Catalán-. No hay que tenerle miedo a la competencia; si somos la mejor opción, vamos a competir con todas las fuerzas políticas y a las elecciones hay que ganarlas por el apoyo popular y no por trampas operativas que uno pueda hacer el día de la elección", advirtió.
Mirá la entrevista completa en LG Play.