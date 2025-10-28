Cómo funcionan los drones lanzagranadas: el arma que los narcos usaron por primera vez contra la Policía en Río de Janeiro

El megaoperativo, bautizado Operación Contención, movilizó a unos 2.500 agentes y se desplegó este martes en los complejos de Penha y Alemão, dos favelas del norte de Río donde viven cerca de 280.000 personas. El objetivo: detener a los cabecillas de una de las bandas más poderosas del país y frenar su expansión territorial.