Cómo funcionan los drones lanzagranadas: el arma que los narcos usaron por primera vez contra la Policía en Río de Janeiro

La operación contra el narcotráfico más mortal de la historia de Río de Janeiro dejó una escena inédita y alarmante: narcos del Comando Vermelho usaron drones lanzagranadas para atacar a las fuerzas de seguridad.
El megaoperativo, bautizado Operación Contención, movilizó a unos 2.500 agentes y se desplegó este martes en los complejos de Penha y Alemão, dos favelas del norte de Río donde viven cerca de 280.000 personas. El objetivo: detener a los cabecillas de una de las bandas más poderosas del país y frenar su expansión territorial.
El enfrentamiento dejó 64 muertos, entre ellos cuatro policías, y más de 80 detenidos. Hubo autos incendiados, micros usados como barricadas y cortes en las principales avenidas. Al menos 50 colectivos fueron bloqueados por los delincuentes, afectando a más de 120 líneas de transporte público.
Un punto de inflexión: los drones lanzagranadas
El gobernador de Río, Cláudio Castro, difundió videos donde se ve a los delincuentes resistiendo con artefactos aéreos convertidos en lanzagranadas, usados tanto para atacar como para tareas de reconocimiento en el terreno.
Aunque la policía ya sabía que el Comando Vermelho había incorporado esta tecnología —como ocurre en México—, nunca antes la habían usado directamente contra las fuerzas de seguridad.
“Es otro capítulo de una carrera armamentista que Río ha presenciado durante cuatro décadas”, advirtió Roberto Uchôa, del Foro Brasileño de Seguridad.
“Comenzó con los fusiles, siguió con las ametralladoras, los blindados, los helicópteros, las armas antiaéreas y, ahora, los drones con explosivos”.
Cómo funcionan los drones lanzagranadas
Los drones usados por los narcos brasileños son versiones comerciales modificadas de forma artesanal. Los criminales acoplan granadas o explosivos a la base del dron y los liberan sobre el objetivo desde el aire.
En los casos más rudimentarios, el piloto —que puede estar a kilómetros de distancia— hace oscilar el dron para que el movimiento provoque la caída del explosivo. En versiones más sofisticadas, los grupos criminales instalan gatillos mecánicos para soltar la carga de forma precisa.
El costo de estos dispositivos es bajo, y su efectividad ya fue probada en conflictos recientes: durante la invasión rusa a Ucrania, el ejército ucraniano transformó drones económicos en armas de ataque aéreo, inspirando a grupos criminales en todo el mundo.
Antecedentes del uso de drones en Brasil
El primer uso documentado de drones lanzagranadas en Brasil data de julio de 2024, cuando presuntos miembros del Comando Vermelho atacaron con estos artefactos en la comunidad de Quitungo, en el barrio de Brás de Pina.
En septiembre de ese año, un cabo de la Marina, Rian Maurício Tavares Mota, fue arrestado acusado de volar drones para la organización durante una ofensiva en Gardênia Azul. También se usaron para monitorear operaciones policiales en el complejo de Penha, donde ocurrió el ataque de este martes.
“La operación más sangrienta de la historia de Río”
El gobernador Castro calificó la intervención como “la mayor operación contra el Comando Vermelho”. Hasta ahora, la policía incautó casi un centenar de fusiles de asalto y una enorme cantidad de drogas.
El operativo provocó el cierre de escuelas, cortes de tránsito y la suspensión de actividades en la Cámara Municipal de Río de Janeiro.
El Comando Vermelho, nacido en las cárceles en los años 70, es hoy una de las mayores organizaciones criminales de Sudamérica, dedicada al tráfico de drogas y armas, con presencia en la Amazonía y otros estados brasileños.
Un nuevo capítulo en la guerra urbana
La irrupción de drones armados en manos del narcotráfico marca un cambio de era en los enfrentamientos urbanos en América Latina.
Lo que comenzó como una tecnología militar adaptada por ejércitos regulares se transformó ahora en una herramienta accesible y letal para el crimen organizado, capaz de modificar la relación de fuerzas en territorios dominados por la violencia.