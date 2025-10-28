Río de Janeiro: al menos 60 muertos en operativos policiales contra el Comando Vermelho

El objetivo principal era Edgar Alves de Andrade, alias Doca o Urso, identificado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en el conjunto de favelas de Penha. Nacido en Paraíba en 1970, Doca acumula más de un centenar de causas por homicidio, tráfico de drogas y tortura. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que lleve a su captura.