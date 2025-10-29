Más ataques en el Pacífico: Estados Unidos mata a 14 presuntos narcotraficantes

“Persona non grata”

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, al considerar que la mandataria formaría parte de un plan sistemático para “agredir y atentar” contra la soberanía y la paz del país. La declaración fue avalada después de que el presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de suspender los acuerdos de explotación de gas con Trinidad y Tobago en respuesta a lo que consideró una postura “hostil” de la primera ministra en un momento en que un destructor estadounidense se encuentra en la capital de la vecina nación caribeña.