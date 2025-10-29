Secciones
Más ataques en el Pacífico: Estados Unidos mata a 14 presuntos narcotraficantes
EN VIDEO. La imagen que difundió el propio secretario de Defensa de Estados Unidos muestra, según dijo, el golpe a una embarcación del Tren de Aragua con narcóticos. EN VIDEO. La imagen que difundió el propio secretario de Defensa de Estados Unidos muestra, según dijo, el golpe a una embarcación del Tren de Aragua con narcóticos.
Hace 2 Hs

Fuerzas estadounidenses mataron a 14 presuntos narcotraficantes en ataques contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, dijo el jefe del Pentágono, lo que eleva a 57 el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington. El gobierno de Donald Trump comenzó en septiembre su ofensiva en el Caribe contra barcos presuntamente cargadas de drogas procedentes de Venezuela. Los ataques se ampliaron al Pacífico, donde operan carteles colombianos y mexicanos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que “14 narcoterroristas fueron eliminados” y uno sobrevivió. “Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos”, añadió. La publicación del jefe del Pentágono incluye un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos contra embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.

“Persona non grata”

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, al considerar que la mandataria formaría parte de un plan sistemático para “agredir y atentar” contra la soberanía y la paz del país. La declaración fue avalada después de que el presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de suspender los acuerdos de explotación de gas con Trinidad y Tobago en respuesta a lo que consideró una postura “hostil” de la primera ministra en un momento en que un destructor estadounidense se encuentra en la capital de la vecina nación caribeña.

Un buque de guerra estadounidense se intaló en el Caribe

Un buque de guerra estadounidense se intaló en el Caribe

“Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea utilizado como un portaaviones contra Venezuela”, dijo Jorge Rodríguez, aliado de Maduro y presidente del Poder Legislativo venezolano.

La tensión entre ambos países se acrecentó luego de la llegada el domingo a la capital trinitense del USS Gravely, un destructor con misiles teledirigidos. Funcionarios trinitenses y estadounidenses indicaron que el enorme buque de guerra permanecerá en Trinidad y Tobago hasta el jueves de manera que ambos países puedan llevar a cabo ejercicios de entrenamiento.

Venezuela denuncia una operación “de falsa bandera” en el Caribe

Venezuela denuncia una operación “de falsa bandera” en el Caribe

Venezuela y Trinidad, que en la década de 1990 firmaron el Tratado de Delimitación que establece los términos sobre la forma de explotación de cualquier yacimiento de hidrocarburos en ambos lados de la línea fronteriza, suscribieron en 2015 un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos comunes, entre otras medidas para impulsar proyectos binacionales.

El lunes, horas antes de la suspensión del convenio, Persad-Bissessar dijo no estar preocupada por la posible cancelación del acuerdo energético, y añadió que los ejercicios militares son exclusivamente para fines de “seguridad interna”. “Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho”, escribió la primera ministra.

