Venezuela denuncia una operación “de falsa bandera” en el Caribe

CARACAS, Venezuela.- Venezuela afirma que desmanteló una “célula criminal” vinculada a la CIA que buscaba atacar el buque estadounidense atracado en Trinidad y Tobago para ejercicios militares e incriminar al gobierno de Nicolás Maduro.
El canciller Yván Gil informó a Puerto España de esta presunta “operación de falsa bandera”, un día después de que el gobierno anunciara el arresto de “un grupo mercenarios” vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense.
“En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta”, indicó Gil.
Donald Trump aprobó hace días operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres, como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas con saldo de 43 muertos.
El despliegue estadounidense en el Caribe consta de siete buques de guerra, a los que se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo. Uno de esas embarcaciones, el USS Gravely, llegó a Puerto España el sábado y permanecerá hasta el 30 de octubre para ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses.
Derrocamiento
Venezuela insiste en que esas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro. El gobierno tachó de provocación la presencia estadounidense a pocos kilómetros de su costa oriental. Gil indicó que “ha informado con claridad al gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA: atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”.
Según Caracas, “está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago, o desde el propio territorio trinitense o venezolano, que genere un enfrentamiento militar completo” contra Venezuela.
La visita del USS Gravely “tiene como objetivo reforzar la lucha contra el crimen transnacional y construir resiliencia a través de capacitación, actividades humanitarias y cooperación en seguridad”, afirmó el gobierno trinitense en un comunicado al final del día.
“El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dejado en claro en repetidas ocasiones que valora la relación de este país con el pueblo de Venezuela dada nuestra historia compartida”, añadió el texto.