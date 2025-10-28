Venezuela denuncia una operación “de falsa bandera” en el Caribe

Derrocamiento

Venezuela insiste en que esas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro. El gobierno tachó de provocación la presencia estadounidense a pocos kilómetros de su costa oriental. Gil indicó que “ha informado con claridad al gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA: atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”.