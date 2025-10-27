Un buque de guerra estadounidense se intaló en el Caribe

Randy Agard, un estadounidense de 28 años que viajó a Trinidad y Tobago a visitar a su familia dice tener “sentimientos encontrados”. “Siento que Estados Unidos está tratando de meterse en todo para tratar de controlar y establecer una narrativa de que se preocupan por los demás, pero lo están haciendo por una razón particular”, afirma. “Dicen que quieren paz y están enviando buques de guerra, no tiene sentido para mí”.