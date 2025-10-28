El relato de una pareja argentina que vivió el paso del huracán Melissa en Jamaica

Durante las horas más críticas, los sistemas de alarma del hotel se activaron para indicar el inicio del momento más tenso del fenómeno. “Hace más o menos una hora y media empezaron a sonar las alarmas por los pasillos. Nos habían dicho que cuando pase eso tratemos de ir al lugar más seguro, como el baño o lo más lejos de las ventanas posible, y estar atentos a los parlantes que iban a ir indicando qué hacer”, detalló Martín.