El relato de una pareja argentina que vivió el paso del huracán Melissa en Jamaica

El huracán Melissa azotó este martes la costa de Jamaica con vientos que alcanzaron los 300 kilómetros por hora, provocando una devastación sin precedentes en la isla y marcando un registro inédito en la región. Clasificada como categoría 4, la tormenta dejó al menos siete víctimas fatales en distintas zonas del Caribe y generó una creciente preocupación entre las autoridades, ante la resistencia de parte de la población a cumplir las órdenes de evacuación.
En medio de este panorama, Florencia y Martín, una pareja de turistas argentinos que se encontraba de vacaciones en Montego Bay, al noroeste de la isla, compartieron su experiencia desde el lugar del desastre. Llegaron a Jamaica el miércoles pasado junto a otras dos parejas y tenían previsto regresar el próximo sábado, pero se toparon con un evento meteorológico extremo que transformó sus días de descanso en una situación de alerta.
“Estamos bien, tratando de mantener la calma. Acá, por suerte, está todo muy organizado. Desde ayer nos dieron comida y hoy estuvimos todo el día adentro. En nuestra habitación no se siente tanto porque está en la parte interna, pero hubo mucho viento y lluvia”, relató Florencia en diálogo con el canal TN.
La pareja destacó el operativo de seguridad implementado en el hotel, que cuenta con ventanas de doble vidrio y espacios herméticos diseñados para soportar fenómenos climáticos de gran magnitud. Además, mencionaron el uso de una aplicación móvil que les enviaba alertas y notificaciones en tiempo real, con instrucciones precisas sobre cómo actuar ante cada eventualidad.
“Nos pidieron que, por favor, nos mantengamos adentro y tengamos todo en orden, porque si no era un descontrol”, agregó Florencia.
Protocolos de emergencia y comunicación constante
Según relató Martín, el monitoreo y las medidas preventivas comenzaron dos días antes del impacto del huracán. “Hace unos días empezaron con algunos protocolos para tener cuidado, fueron cortando actividades. Y con la aplicación nos iban indicando los pasos a seguir ante cualquier hecho que podía pasar”, explicó.
Durante las horas más críticas, los sistemas de alarma del hotel se activaron para indicar el inicio del momento más tenso del fenómeno. “Hace más o menos una hora y media empezaron a sonar las alarmas por los pasillos. Nos habían dicho que cuando pase eso tratemos de ir al lugar más seguro, como el baño o lo más lejos de las ventanas posible, y estar atentos a los parlantes que iban a ir indicando qué hacer”, detalló Martín.
A pesar de la magnitud del evento, el acceso a internet se mantuvo estable, lo que les permitió comunicarse con sus familias en Argentina y llevarles tranquilidad. “Por suerte, el wifi no se cortó casi nunca, así que pudimos estar comunicados en todo momento”, aseguró.
Consultado sobre cómo percibieron la gravedad del fenómeno, Martín reconoció: “Al principio nos daban tranquilidad, y después íbamos leyendo algunas noticias. Pero tratábamos de no leer mucho porque, estando acá, preferíamos mantener la calma”.
La situación de los argentinos en Jamaica
El embajador argentino en Jamaica, Marcelo Balbi, confirmó en declaraciones a TN que actualmente hay unos 70 argentinos en el país caribeño, la mayoría alojados en hoteles “todo incluido”.
“Nuestro cónsul está tomando contacto con cada uno de ellos, dentro de lo que permiten las dificultades de comunicación”, explicó Balbi, y agregó que las estructuras donde se hospedan “son seguras y han resistido otros huracanes, aunque nunca un fenómeno tan extremo como este”.
En cuanto a la posibilidad de comunicación con familiares desde Argentina, el diplomático aseguró que “los correos que están en la página de Cancillería están habilitados, al igual que el celular de guardia”.
“El cónsul vive en una zona menos afectada que la mía, así que él tiene el celular de guardia en este momento”, concluyó.
Mientras Jamaica comienza a evaluar los daños materiales y humanos que dejó Melissa a su paso, Florencia y Martín aguardan la reanudación de los vuelos y confían en poder regresar pronto a la Argentina, con el alivio de haber atravesado una de las tormentas más violentas en la historia del Caribe.