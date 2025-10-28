Huracán Melissa golpea Jamaica: así se vive el fenómeno desde andentro

"Estamos varados en el norte de la Isla", explicó el turista argentino. "Estamos bien. Nos están diciendo en el hotel de un plan de emergencia: están juntando a la gente que están en los teatros y en los centros de convenciones. Tenemos comida y agua así que sin necesidades por ahora. Pero ya vemos que afuera está empezando a pasar", explicó Alexis, un turista argentino que junto a su familia está allí, advirtió en vivo en nota con el canal TN.