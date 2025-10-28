Huracán Melissa golpea Jamaica: así se vive el fenómeno desde andentro

El huracán Melissa llegó a Jamaica y todo el mundo está prestando atención a los estragos de este fenómeno en la isla. Hubo confirmación de siete muertes, pero al ser un dato inicial, puede ir escalando durante las próximas horas.
"Estamos varados en el norte de la Isla", explicó el turista argentino. "Estamos bien. Nos están diciendo en el hotel de un plan de emergencia: están juntando a la gente que están en los teatros y en los centros de convenciones. Tenemos comida y agua así que sin necesidades por ahora. Pero ya vemos que afuera está empezando a pasar", explicó Alexis, un turista argentino que junto a su familia está allí, advirtió en vivo en nota con el canal TN.
Cuál es la situación de Alexis en Jamaica en pleno Huracán Melissa
Un turista argentino, identificado como Alexis, relató en vivo para el canal TN la tensa situación que vive junto a su familia, varados en el norte de la isla. "Estamos bien", explicó, detallando que el hotel donde se alojan ha implementado un plan de emergencia, concentrando a los huéspedes en áreas seguras como teatros y centros de convenciones. El grupo cuenta con provisiones de comida y agua, pero Alexis advirtió que la situación exterior se estaba deteriorando rápidamente, afirmando: "Afuera, ya está empezando a pasar".
La preocupación se justifica por la fuerza del huracán Melissa, que mantiene vientos máximos sostenidos de 280 km/h, con rachas incluso superiores, clasificándolo como un huracán mayor de Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Al momento del reporte, el fenómeno se ubicaba a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, la capital de Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo.
Cuál es el plan de acción de Alexis con su familia para salir de Jamaica
El turista argentino Alexis detalló que en la zona hay un complejo de tres hoteles importantes, y todas las personas fueron reunidas en "el del medio", aparentemente el más nuevo y seguro. Estimó que hay entre 400 y 500 personas en el centro de convenciones reacondicionado, donde incluso instalaron hamacas para quienes necesiten descansar un poco. Contó que alrededor de las 6:30 de la mañana (hora local) trasladaron a todos los huéspedes de sus habitaciones a esta gran sala de conferencias.
Alexis aseguró que, por el momento, "la gente acá está bastante tranquila y estamos siguiendo las recomendaciones del gobierno de Jamaica". Finalmente, explicó que su vuelo de regreso a Argentina, programado originalmente para este lunes, fue cancelado y reprogramado para el viernes 31. La posibilidad de concretar el viaje dependerá de las condiciones en que se encuentre el aeropuerto tras el paso del huracán.