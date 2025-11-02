Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión

Además de ser un condimento habitual en carnes, guisos o panes, el romero es ampliamente utilizado con fines medicinales, gracias a sus propiedades que actúan sobre distintos sistemas del organismo. Sin embargo, los especialistas advierten que no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que algunos estudios lo vinculan con riesgo de abortos espontáneos por su efecto estrogénico.