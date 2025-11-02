Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión

El romero es una de las hierbas más valoradas tanto por su aroma inconfundible como por sus múltiples beneficios para la salud. Presente en la gastronomía mediterránea y cada vez más popular en infusiones naturales, esta planta puede ayudar a reducir el estrés, favorecer la digestión y prevenir afecciones respiratorias.
Además de ser un condimento habitual en carnes, guisos o panes, el romero es ampliamente utilizado con fines medicinales, gracias a sus propiedades que actúan sobre distintos sistemas del organismo. Sin embargo, los especialistas advierten que no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que algunos estudios lo vinculan con riesgo de abortos espontáneos por su efecto estrogénico.
Principales beneficios del romero
1. Reducción del estrés y mejora del ánimo
El romero estimula el sistema nervioso y ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Su consumo regular puede favorecer la relajación, mejorar el estado de ánimo y potenciar la memoria y la concentración, según diferentes investigaciones.
2. Fortalecimiento del sistema digestivo
Gracias a sus propiedades antiespasmódicas y digestivas, el romero se utiliza desde hace siglos para tratar afecciones del sistema biliar y problemas como la dispepsia, la litiasis o la colelitiasis. Ayuda a aliviar molestias estomacales y favorece una digestión más liviana.
3. Alivio de afecciones respiratorias
El romero también destaca por sus efectos antibacterianos, antiinflamatorios y expectorantes, útiles para combatir resfriados, bronquitis y otros problemas respiratorios. Además, actúa como mucolítico y anticatarral, ayudando a despejar las vías respiratorias de manera natural.
Cómo incorporar el romero en la dieta
Existen diversas formas de sumar romero a la alimentación cotidiana:
- Como condimento: sus hojas frescas o secas aportan un sabor intenso y agradable a carnes, papas, salsas o panes.
- En infusión: el té de romero es ideal para cuidar la salud digestiva y promover la relajación.
- En aceite: el aceite de romero, de uso externo, se utiliza tradicionalmente para fortalecer el cuero cabelludo y estimular el crecimiento del cabello.
Con su aroma distintivo y sus múltiples beneficios, el romero se consolida como una de las hierbas naturales más completas, capaz de aportar bienestar al cuerpo y equilibrio a la mente.