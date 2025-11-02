Secciones
Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión

Posee potentes propiedades medicinales que benefician al sistema nervioso, digestivo y respiratorio. Conocé sus principales aportes para la salud y cómo incorporarla fácilmente en tu dieta diaria.

Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión
Hace 24 Min

El romero es una de las hierbas más valoradas tanto por su aroma inconfundible como por sus múltiples beneficios para la salud. Presente en la gastronomía mediterránea y cada vez más popular en infusiones naturales, esta planta puede ayudar a reducir el estrés, favorecer la digestión y prevenir afecciones respiratorias.

Además de ser un condimento habitual en carnes, guisos o panes, el romero es ampliamente utilizado con fines medicinales, gracias a sus propiedades que actúan sobre distintos sistemas del organismo. Sin embargo, los especialistas advierten que no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que algunos estudios lo vinculan con riesgo de abortos espontáneos por su efecto estrogénico.

Principales beneficios del romero

1. Reducción del estrés y mejora del ánimo

El romero estimula el sistema nervioso y ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Su consumo regular puede favorecer la relajación, mejorar el estado de ánimo y potenciar la memoria y la concentración, según diferentes investigaciones.

2. Fortalecimiento del sistema digestivo

Gracias a sus propiedades antiespasmódicas y digestivas, el romero se utiliza desde hace siglos para tratar afecciones del sistema biliar y problemas como la dispepsia, la litiasis o la colelitiasis. Ayuda a aliviar molestias estomacales y favorece una digestión más liviana.

3. Alivio de afecciones respiratorias

El romero también destaca por sus efectos antibacterianos, antiinflamatorios y expectorantes, útiles para combatir resfriados, bronquitis y otros problemas respiratorios. Además, actúa como mucolítico y anticatarral, ayudando a despejar las vías respiratorias de manera natural.

Cómo incorporar el romero en la dieta

Existen diversas formas de sumar romero a la alimentación cotidiana:

- Como condimento: sus hojas frescas o secas aportan un sabor intenso y agradable a carnes, papas, salsas o panes.

- En infusión: el té de romero es ideal para cuidar la salud digestiva y promover la relajación.

- En aceite: el aceite de romero, de uso externo, se utiliza tradicionalmente para fortalecer el cuero cabelludo y estimular el crecimiento del cabello.

Con su aroma distintivo y sus múltiples beneficios, el romero se consolida como una de las hierbas naturales más completas, capaz de aportar bienestar al cuerpo y equilibrio a la mente.

