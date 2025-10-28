Secciones
Crisis en Río de Janeiro: el Gobierno de Lula se reúne de urgencia tras una megaoperación policial con más de 60 muertos

El operativo, que movilizó a 2.500 agentes en los complejos de Penha y Alemão, dejó al menos 64 fallecidos y 81 detenidos.

Hace 53 Min

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó este martes una reunión de emergencia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, para evaluar la situación en el estado de Río de Janeiro, tras el megaoperativo policial que dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos en las favelas de Penha y Alemão.

La acción, considerada por las autoridades como la más letal en la historia reciente de la ciudad, movilizó a unos 2.500 agentes y tuvo como objetivo capturar a los líderes del Comando Vermelho (CV), una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. Según la Policía Civil, la operación continúa en marcha, por lo que no se descarta que las cifras de víctimas y detenidos aumenten en las próximas horas.

De acuerdo con medios locales, miembros del CV levantaron barricadas en distintos puntos de las favelas para impedir el avance policial, lo que derivó en intensos tiroteos y en el bloqueo de importantes avenidas de la ciudad. La magnitud del despliegue y los enfrentamientos obligaron a movilizar a todos los cuerpos de seguridad de Río de Janeiro.

El gobernador del estado, Cláudio Castro, afirmó en declaraciones a CNN Brasil que se trata de “la mayor operación realizada contra el Comando Vermelho”, y mostró videos que evidencian la resistencia armada de los narcotraficantes. “Los criminales utilizaron incluso drones equipados con explosivos para atacar a los agentes en distintos puntos de las favelas”, señaló el mandatario, quien además informó sobre la incautación de más de 50 fusiles de asalto y “una cantidad enorme de drogas”.

Castro defendió la intervención al asegurar que la prioridad es “recuperar los territorios dominados por el crimen organizado”, aunque reconoció que la situación es de extrema gravedad.

Mientras tanto, en Brasilia, el Gobierno Federal mantenía una reunión de urgencia encabezada por el presidente Lula da Silva, sin que hasta el momento se hubieran difundido detalles sobre las decisiones adoptadas.

“Río no puede ser rehén de grupos criminales”

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunció públicamente sobre la escalada de violencia mediante un mensaje difundido en sus redes sociales. “Río no puede y no va a quedarse rehén de grupos criminales que buscan sembrar miedo en las calles de la ciudad”, expresó el dirigente del Partido Social Democrático (PSD).

Paes explicó que todos los organismos municipales fueron instruidos para mantener sus actividades normales y reforzar la atención a la población en caso de emergencia. Además, desmintió versiones alarmistas: “No hay motivo para creer en el terror difundido por algunas noticias falsas”.

El jefe comunal advirtió que existe “una tentativa de grupos criminales de esparcir el terror en la ciudad” y calificó de “inaceptable” que los delincuentes mantengan bajo su control parte del territorio de Río de Janeiro. “La Municipalidad seguirá actuando en esta crisis con autoridad, comando y firmeza. No vamos a permitir que la ciudad entera quede paralizada por la acción de estas facciones”, sentenció.

El operativo, que se mantiene activo, ha generado un fuerte debate en Brasil sobre el uso de la fuerza en las favelas y la política de seguridad del estado. En tanto, el Gobierno de Lula busca contener la crisis y evitar que la situación en Río de Janeiro se agrave en los próximos días.

