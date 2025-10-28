Crisis en Río de Janeiro: el Gobierno de Lula se reúne de urgencia tras una megaoperación policial con más de 60 muertos

La acción, considerada por las autoridades como la más letal en la historia reciente de la ciudad, movilizó a unos 2.500 agentes y tuvo como objetivo capturar a los líderes del Comando Vermelho (CV), una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. Según la Policía Civil, la operación continúa en marcha, por lo que no se descarta que las cifras de víctimas y detenidos aumenten en las próximas horas.