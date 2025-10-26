Mayra Mendoza reavivó la interna del peronismo bonaerense: "Cristina Kirchner tenía razón"

La interna del peronismo bonaerense volvió a estallar a raíz de los resultados en las elecciones legislativas. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, reflotó el debate sobre la conveniencia del desdoblamiento de los comicios en la provincia de Buenos Aires. “Cristina tenía razón”, lanzó.
Minutos antes de conocerse los primeros datos oficiales del escrutinio, Mendoza publicó un mensaje en redes sociales en el que valoró los resultados obtenidos en su distrito: “Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador", expresó.
También hizo un marcado pronunciamiento sobre la interna peronista: “El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina Kirchner tenía razón (no importa cuando leas esto)”, afirmó.
En Quilmes, con el 95,57% de las mesas escrutadas, la alianza Fuerza Patria se impuso con el 45,76% de los votos, seguida por La Libertad Avanza con el 37,33%. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con el 5,63%.
El debate dentro del peronismo bonaerense comenzó antes de las elecciones provinciales del pasado siete de septiembre. El sector más cercano a la expresidenta defendía la realización de elecciones concurrentes, es decir, que las provinciales y las nacionales se desarrollen en la misma jornada electoral. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof y los intendentes que lo respaldan optaron por el desdoblamiento.