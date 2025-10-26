Mayra Mendoza reavivó la interna del peronismo bonaerense: "Cristina Kirchner tenía razón"

Minutos antes de conocerse los primeros datos oficiales del escrutinio, Mendoza publicó un mensaje en redes sociales en el que valoró los resultados obtenidos en su distrito: “Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador", expresó.