Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller que reemplazará a Gerardo Werthein

El Gobierno nacional confirmó que Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía Luis Caputo, será el nuevo canciller de la Nación, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia el miércoles.
La decisión fue comunicada oficialmente y responde a la intención del presidente Javier Milei de consolidar la coordinación entre la Cancillería y el área económica, con el objetivo de fortalecer la inserción internacional de la Argentina en un marco de apertura comercial y visión pro-mercado.
El comunicado difundido por el Ejecutivo destacó que el nombramiento de Quirno apunta a “reforzar la visión pro-mercado y la apertura económica del Gobierno”, además de encomendarle la tarea de “impulsar acuerdos comerciales estratégicos” y potenciar la presencia del país en los foros internacionales.
Un perfil técnico con experiencia global
Pablo Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en materia financiera. Con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero internacional, construyó una carrera sólida en JP Morgan, donde fue director para América Latina en Nueva York y miembro del Comité de Gerenciamiento Regional.
Desde esa posición, asesoró a gobiernos y empresas en distintas partes del mundo en temas vinculados a fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity, consolidando un perfil técnico y global que más tarde trasladó al ámbito público.
Su paso por la gestión pública
La trayectoria de Quirno dentro del Estado comenzó en 2016, cuando se incorporó como coordinador general de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfonso Prat Gay. Un año más tarde, asumió como jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, acompañando a Luis Caputo y participando activamente en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de impulsar la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP).
En 2018, bajo la conducción de Caputo, fue designado director del Banco Central de la República Argentina, cargo que ocupó durante tres meses. Su vínculo profesional con el actual ministro de Economía continuó hasta la actualidad: en 2023, Milei lo convocó nuevamente para ocupar la Secretaría de Finanzas, donde se consolidó como uno de los pilares del equipo económico.
Un canciller alineado con la estrategia económica
Conocido por su perfil técnico y su bajo perfil mediático, Quirno es considerado un funcionario clave dentro del gabinete económico. Su designación como ministro de Relaciones Exteriores refuerza la estrategia del Gobierno de unificar la política económica y la política exterior, con la mirada puesta en la atracción de inversiones, la apertura comercial y la consolidación de acuerdos estratégicos con los principales socios internacionales.
De esta manera, la llegada de Pablo Quirno a la Cancillería no solo marca un cambio de nombres, sino también una continuidad en el enfoque económico y diplomático que el presidente Milei busca imprimir en su gestión: una Cancillería al servicio del mercado, las finanzas y la expansión internacional de la economía argentina.