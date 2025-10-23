Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller que reemplazará a Gerardo Werthein

Su paso por la gestión pública

La trayectoria de Quirno dentro del Estado comenzó en 2016, cuando se incorporó como coordinador general de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfonso Prat Gay. Un año más tarde, asumió como jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, acompañando a Luis Caputo y participando activamente en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de impulsar la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP).