Qué dice la letra de 'Berghain': el significado de la nueva canción de Rosalía

El público de Rosalía lleva semanas creando teorías acerca de la partitura que publicó la artista catalana bajo el nombre de 'Berghain'. Este lunes, 27 de octubre, sus notas se han hecho realidad y la cantante ha publicado la canción junto a su videoclip. Esta ha sido solo un adelanto del álbum Lux, que se estrenará el próximo 7 de noviembre.
Letra de 'Berghain'
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst.
Seine Wut ist meine Wut.
Seine Liebe ist meine Liebe.
Sein Blut ist mein Blut.
(Su miedo es mi miedo.
Su rabia es mi rabia.
Su amor es mi amor.
Su sangre es mi sangre).
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
Wie ein Blei-Teddybär
Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
Deshalb ist mein Herz so schwer.
(La llama penetra mi cerebro
como un peluche de plomo
guardo muchas cosas dentro de mi corazón
por eso mi corazón es tan pesado).
Seine Angst ist meine Angst.
Seine Wut ist meine Wut.
Seine Liebe ist meine Liebe.
Sein Blut ist mein Blut.
(Su miedo es mi miedo.
Su rabia es mi rabia.
Su amor es mi amor.
Su sangre es mi sangre).
Yo sé muy bien lo que soy.
Ternura pa’l café.
Solo soy un terrón de azúcar.
Sé que me funde el calor.
Sé desaparecer.
Cuando tú vienes es cuando me voy.
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst.
Seine Wut ist meine Wut.
Seine Liebe ist meine Liebe.
Sein Blut ist mein Blut.
(Su miedo es mi miedo.
Su rabia es mi rabia.
Su amor es mi amor.
Su sangre es mi sangre) .
(Inglés)
This is divine intervention.
The only way to save us is through divine intervention.
The only way I will be saved is through divine intervention.
(Esto es intervención divina
La única manera de salvarnos es con intervención divina.
La única manera en que yo me salvaré es con intervención divina)
I’ll fuck you till you love me.
I’ll fuck you till you love me.
I’ll fuck you till you love me.
Till you love me.
Till you love me.
Till you love me.
Till you love me.
Till you love me.
Love me.
Till you.
Till you love me.
I’ll fuck you till you love me.
I’ll fuck you till you love me.
Love me.
Love me.
Love me.
Love me.
(Te follaré hasta que me quieras.
Te follaré hasta que me quieras.
Te follaré hasta que me quieras.
hasta que me quieras.
hasta que me quieras.
hasta que me quieras.
hasta que me quieras.
hasta que me quieras.
quiéreme hasta que
hasta que me quieras.
te follaré hasta que me quieras.
Te follaré hasta que me quieras.
Quiéreme.
Quiéreme.
Quiéreme.
Quiéreme).