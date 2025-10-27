Qué dice la letra de 'Berghain': el significado de la nueva canción de Rosalía

El público de Rosalía lleva semanas creando teorías acerca de la partitura que publicó la artista catalana bajo el nombre de 'Berghain'. Este lunes, 27 de octubre, sus notas se han hecho realidad y la cantante ha publicado la canción junto a su videoclip. Esta ha sido solo un adelanto del álbum Lux, que se estrenará el próximo 7 de noviembre.