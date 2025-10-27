Secciones
Qué dice la letra de 'Berghain': el significado de la nueva canción de Rosalía

La nueva canción de la artista forma parte de su nuevo álbum 'Lux' y está escrita en alemán, español inglés.

Hace 6 Min

El público de Rosalía lleva semanas creando teorías acerca de la partitura que publicó la artista catalana bajo el nombre de 'Berghain'. Este lunes, 27 de octubre, sus notas se han hecho realidad y la cantante ha publicado la canción junto a su videoclip. Esta ha sido solo un adelanto del álbum Lux, que se estrenará el próximo 7 de noviembre.

Rosalía ofrece nuevos detalles sobre 'Lux': "Es un disco muy distinto, nunca he hecho un proyecto de este tipo"

Letra de 'Berghain'

(Alemán)


Seine Angst ist meine Angst.

Seine Wut ist meine Wut.

Seine Liebe ist meine Liebe.

Sein Blut ist mein Blut.

(Su miedo es mi miedo.

Su rabia es mi rabia.

Su amor es mi amor.

Su sangre es mi sangre).


Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

Wie ein Blei-Teddybär

Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

Deshalb ist mein Herz so schwer.

(La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado).

Seine Angst ist meine Angst.

Seine Wut ist meine Wut.

Seine Liebe ist meine Liebe.

Sein Blut ist mein Blut.


(Su miedo es mi miedo.

Su rabia es mi rabia.

Su amor es mi amor.

Su sangre es mi sangre).


Yo sé muy bien lo que soy.

Ternura pa’l café.

Solo soy un terrón de azúcar.

Sé que me funde el calor.

Sé desaparecer.

Cuando tú vienes es cuando me voy.


(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst.

Seine Wut ist meine Wut.

Seine Liebe ist meine Liebe.

Sein Blut ist mein Blut.

(Su miedo es mi miedo.

Su rabia es mi rabia.

Su amor es mi amor.

Su sangre es mi sangre) .


(Inglés)

This is divine intervention.

The only way to save us is through divine intervention.

The only way I will be saved is through divine intervention.

(Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina.

La única manera en que yo me salvaré es con intervención divina)


I’ll fuck you till you love me.

I’ll fuck you till you love me.

I’ll fuck you till you love me.

Till you love me.

Till you love me.

Till you love me.

Till you love me.

Till you love me.

Love me.

Till you.

Till you love me.

I’ll fuck you till you love me.

I’ll fuck you till you love me.

Love me.

Love me.

Love me.

Love me.

(Te follaré hasta que me quieras.

Te follaré hasta que me quieras.

Te follaré hasta que me quieras.

hasta que me quieras.

hasta que me quieras.

hasta que me quieras.

hasta que me quieras.

hasta que me quieras.

quiéreme hasta que

hasta que me quieras.

te follaré hasta que me quieras.

Te follaré hasta que me quieras.

Quiéreme.

Quiéreme.

Quiéreme.

Quiéreme).

