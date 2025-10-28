Ángela Torres confesó que usa un seudónimo: ¿cuál es su verdadero nombre?

La identidad de Ángela Torres, una de las figuras juveniles más destacadas de la música argentina, generó gran revuelo al conocerse su verdadero nombre. La confesión ocurrió durante el programa Nadie dice nada de Luzu TV, espacio conducido por Nico Occhiato. La actriz y compositora comentó que el dato que compartiría modificaría completamente la percepción de sus seguidores.
La joven explicó que el conocido apellido Torres no figura en su documentación oficial. El mismo se trata de un seudónimo artístico, vinculado directamente a su linaje. Ángela decidió incorporar el apellido de su abuela, la mítica Lolita Torres, a su trayectoria desde muy pequeña. Esta elección subraya la importancia de la herencia familiar en su camino profesional.
¿Por qué Ángela Torres no usa su verdadero nombre?
La famosa cantante de pop proporcionó los detalles exactos de su registro civil ante los panelistas del programa. En su identificación aparece Ángela Azul Concepción Caccia Currá. La artista admitió con gracia que, a sus once años, se colgó del renombre de su abuela para forjar su propia carrera.
Este dato demostró cómo el apellido Torres se transformó en un símbolo de talento en Argentina, luego de la extensa trayectoria de Lolita. Ella fue una de las grandes divas del cine y la música nacional, con una carrera que superó las cinco décadas. Ángela y su tío crecieron reconociendo la profunda influencia cultural de aquella figura.
Una tradición familiar por un clan de artistas
El uso del pseudónimo escénico se extiende a otro miembro prominente de la familia, el músico Diego Torres. Ángela confirmó que el nombre real de su tío es Caccia, evidenciando que él tampoco lleva Torres en su documento oficial. La adopción del nombre por ambos artistas refleja el profundo respeto por la matriarca del clan.
Este vínculo generacional se hizo evidente en noviembre de 2024, durante un concierto en el Movistar Arena. En ese escenario, Diego bromeó con su sobrina Ángela frente al público presente. Además, el intérprete dedicó sentidas palabras a su progenitora, Lolita, reforzando así la conexión entre tres exitosas generaciones de creadores. La madre de Ángela, Gloria Carrá, también modificó su apellido de nacimiento (Currá) al iniciar su camino en la televisión, por sugerencia de Darío Vittori, buscando un sonido más comercial.