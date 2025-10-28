Ángela Torres confesó que usa un seudónimo: ¿cuál es su verdadero nombre?

Este vínculo generacional se hizo evidente en noviembre de 2024, durante un concierto en el Movistar Arena. En ese escenario, Diego bromeó con su sobrina Ángela frente al público presente. Además, el intérprete dedicó sentidas palabras a su progenitora, Lolita, reforzando así la conexión entre tres exitosas generaciones de creadores. La madre de Ángela, Gloria Carrá, también modificó su apellido de nacimiento (Currá) al iniciar su camino en la televisión, por sugerencia de Darío Vittori, buscando un sonido más comercial.