Juanes contó cómo “Rocky” cambió su infancia atravesada por el bullying

Para iniciar la semana de “Otro día perdido”, Mario Pergolini abrió el ciclo con una estrella internacional. A días de sus presentaciones en Argentina, Juanes fue el artista invitado de la noche. Durante la entrevista, el conductor elogió el cuerpo del cantante colombiano y Juanes contó una divertida anécdota relacionada a las películas de “Rocky” que marcó su vida.
El Movistar Arena inició la preventa para clientes Santander American Express a mediados de febrero. Esta noche será en el Movistar Arena de Bonus Aires su primer show en el país. Las entradas pueden sacarse de manera online con precios a partir de los $85.000. El segundo show será el 30 en el estadio Arena Maipú, en Mendoza y, el tercero, el Espacio Quality en Córdoba.
Juanes mostró un físico envidiable
Pergolini quiso saber más del día a día de Juanes, luego de verlo hacer una presentación descamisado. El envidiable físico del músico, a sus 53 años, llamó la atención particularmente al conductor. “Viendo tus posteos de Instagram, hay uno que me llamó la atención. Te vi cantando en cuero”, le dijo en vivo Pergolini.
Luego, le preguntó si entrenaba y con qué frecuencia lo hacía. Mientras el cantante colombiano hablaba de su rutina de ejercicios, desde la producción pasaban las imágenes a las que había hecho referencia Pergolini. “Qué pena, hombre. Qué vergüenza”, soltó el cantante entre risas.
Enseguida contó que las películas de Sylvester Stallone formaron parte de su infancia, momento en que vivió una de las etapas más duras de su vida. “Cuando era pequeño, era muy gordito –recordó–. Me hacían mucho bullying en el colegio. Yo comía solamente papas fritas. Hasta que apareció ‘Rocky’”.
Desde su aproximación a la película y al héroe del ring, el pequeño Juanes quedó “loco”. “Entonces, empecé a hacer ejercicio. En ese proceso de hacer ejercicio para rebajar, me volví adicto y me encanta”, reconoció. Y a sus fanáticos les encanta, porque en sus redes sociales, la cantidad de seguidores que tiene y la cantidad de comentarios que recibe dan fe de ello.