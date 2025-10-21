Secciones
La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

El guionista de la película ya compartió las primeras imágenes del rodaje.

21 Octubre 2025

Un anuncio reciente de la prensa bonaerense encendió las alarmas y generó gran expectativa. Es que pronto, Netflix planea lanzar una película que reúne a dos gigantes del cine argentino. Diego Peretti y Ricardo Darín vuelven a compenetrarse para dejar como resultado lo que ya se espera que sea una de las mejores películas de su año.

“Lo dejamos acá” tiene potencial para convertirse en uno de los mayores éxitos de la comedia argentina. Fieles a sus estilos, Peretti versátil entre el drama y la comedia y, Darín, con soltura total en la interpretación, formarán una curiosa dupla que incluirá experimentación, manipulación y crisis personales y profesionales.

Diego Peretti y Ricardo Darín, juntos para Netflix

La gran plataforma de streaming anunció la preparación de “Lo dejamos acá”. El nuevo proyecto contará con la dirección de Hernán Goldfrid y el guión de Emanuel Diez: otras dos grandes personalidades de la cinematografía nacional. El cuarteto que se dio a conocer generó sus primeras repercusiones, incluso sin haber dado siquiera un adelanto. Es que el trailer de la película aún no está disponible.

Lo que sí se sabe es que Darín y Peretti interpretarán a una dupla de terapeuta y paciente que desarrollarán una peculiar relación. El actor de “Nueve reinas” hará de un psicoanalista que comienza a cuestionar la terapia tradicional para intentar implementar sus propios métodos.

En medio de su cuestionamiento, aparece en la consulta un escritor –Peretti– transitando una crisis creativa. El vínculo poco a poco tomará matices entre los que se reconocerán el deseo de curar, la terapia, la manipulación y el sentimiento de poder.

No es la primera vez que los actores trabajan con Goldfrid y Diez. De hecho, “Teisis sobre un homicidio”, protagonizada por Darín, ya tuvo al mismo director y al mismo protagonista y “Música en espera” contó con la estelarización de Peretti. Diez, por su parte, ya trabajó en los guiones de “El encargado”, “Nada” y “Coppola, el representante”.

¿Cuándo se estrena la película de Diego Peretti y Ricardo Darín?

Netflix aún no anunció la fecha exacta de estreno de la película. Ni siquiera se dio un anticipo sobre la posible fecha de salida del primer trailer del film. “¿Falta mucho?”, preguntó un usuario curioso en la publicación que hizo Diez anunciando el trabajo. “Hoy falta menos que ayer”, respondió el guionista sembrando aún más curiosidad.

La filmación ya finalizó, pero la plataforma solo permitió estimar que la película llegaría al público entre fines de 2025 y principios de 2026. Se sabe que se publicará en la plataforma de streaming, pero no se anunció nada sobre su posible paso por las salas de cine.

