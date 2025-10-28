Pan de avena saludable: sin horno, sin harinas y con solo cuatro ingredientes

Cómo hacer pan de avena sin horno

Lo primero que harás será mezclar la avena con el huevo para que los granos vayan hidratándose. Separalos en un recipiente y dejalos reposar al menos por media hora. Esto permitirá que los granos se ablanden generando una textura más suave y agradable al paladar. Si después de la media hora de reposo reconocés hojuelas que siguen duras, podés probar agregando otro huevo, un poco de agua o de leche.