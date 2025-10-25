Cómo hacer crackers de avena y masa madre: receta saludable, fácil y rendidora

Las recetas de avena son de las más recomendadas por sus ingredientes saludables y por la facilidad de su preparación. En esta ocasión, un plato realizado con descartes de masa madre sorprende a los aficionados de este tipo de preparaciones.
Se trata de los crackers de avena y masa madre, ideales para no tirar el exceso de fermento natural cuando vamos a alimentarlo o aquel que está en reposo desde hace varios días en la heladera. A continuación te contamos el paso a paso de la receta y todos los ingredientes que vas a necesitar.
Crackers de avena y masa madre: los ingredientes
Para 25 unidades
- 100 gramos de ,asa madre alimentada recientemente o descartes (100% hidratación)
- 50 gramos de copos de avena finos
- 40 gramos de semillas (lino, chía, amapola, sésamo, mostaza, alcaravea...)
- Agua
- 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- Miel
- 50 gramos de harina de fuerza
- Sal
Cómo hacer crackers de copos de avena con descartes de masa madre
- Mezclar en un recipiente mediano la masa madre con los copos de avena y el agua hasta formar una especie de pasta espesa. Luego tapar y dejar reposar entre dos y tres horas. La masa debería tener algo de actividad con burbujas; si siguiera exactamente igual, dejar reposar un poco más en un lugar más cálido. No tiene que crecer demasiado.
- Mezclar todos los demás ingredientes y trabajar hasta que esté homogéneo. Formar un disco o una pelota, tapar de nuevo y dejar reposar 30 minutos. Precalentar mientras el horno a 180 ºC con aire o 200 ºC con calor arriba y abajo, preparando una bandeja con papel antiadherente.
- Estirar bien la masa con un rodillo, dejándola con un grosor de dos milímetros, no más si queremos que sean crujientes. Si se pega, usar un par de láminas de papel antiadherente o algo de harina. Recortar las porciones con un cortador al gusto y colocar en la bandeja hasta terminar con la masa.
- Pinchar cada una con un tenedor enharinado o humedecido para que no se hinchen y hornear durante unos 13-15 minutos, hasta que se doren sin llegar a tostarse mucho.