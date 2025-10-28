Ideas de comidas para toda la semana: un menú rico y económico con poca carne

Argentina es uno de los países con más alto consumo de carne per cápita, pero el precio de los cortes de vaca suelen resultar elevados para las economías familiares. Por eso, y para tener una dieta variada, siempre es conveniente tener presentes algunos platos que contengan poca carne u otros tipos como el cerdo, el pollo, el pescado y los mariscos.
Reducir el consumo de carne roja no representa un problema como tal. Por el contrario, los médicos recomiendan tener un consumo medido porque está asociada al desarrollo de enfermedades como el cáncer de colon. Se habla de un límite de consumo de carne entre los 300 y 500 gramos por semana: el equivalente a dos bifes o tres pequeños.
En cuanto a los nutrientes que aportan las carnes rojas, casi la totalidad de los que ofrece pueden obtenerse mediante otros alimentos. La carne de res es, así, fácilmente reemplazable por alimentos como las legumbres, el pollo o el huevo.
Menú semanal económico con poca carne
Lunes
Desayuno: café con leche y tostadas de pan casero con queso
Almuerzo: tarta de zapallitos y cebolla con un poco de carne picada. Ensalada de zanahoria rallada y huevo
Merienda: yogur natural con avena y rodajas de banana
Cena: guiso de arroz con verduras (morrón, arvejas, zanahoria) y trocitos de pollo
Martes
Desayuno: mate cocido con pan integral y mermelada casera
Almuerzo: lentejas guisadas con trocitos de panceta, papa y calabaza
Merienda: licuado con manzana y avena
Cena: tortilla de acelga con cebolla acompañada de ensalada de tomate
Miércoles
Desayuno: té con galletas de avena y miel
Almuerzo: fideos con salsa casera de tomate y carne magra picada, con orégano y zanahoria rallada
Merienda: pan con rodajas de palta o queso crema
Cena: revuelto de zapallo, huevo y cebolla con pan tostado
Jueves
Desayuno: mate con bizcochos o pan con mermelada casera de manzana
Almuerzo: arroz con pollo y vegetales (ARveja, morrón y zanahoria)
Merienda: yogur con frutas picadas (banana, manzana y naranja)
Cena: sopa casera de verduras con fideos finos y un huevo duro picado
Viernes
Desayuno: café con leche con pan integral con miel
Almuerzo: milanesas de carne vacuna al horno con puré mixto de papa y calabaza y ensalada verde
Merienda: licuado de banana y leche o mate con pan casero bajo en grasa
Cena: pizza de masa integral con vegetales (berenjena, cebolla, morrón) y queso descremado
Sábado
Desayuno: mate cocido con pan y dulce de leche bajo en azúcar
Almuerzo: empanadas caseras de pollo y verduras
Merienda: pan con mermelada o budín casero
Cena: filet de merluza al horno con limón y ensalada mixta (lechuga, tomate y zanahoria)
Domingo
Desayuno: café con leche con torta casera o budín de avena
Almuerzo: pastas frescas con salsa de mariscos (mejillones o calamar) y tomate
Merienda: fruta de estación con yogur natural o nueces
Cena: ensalada de atún, papa, huevo, tomate y lechuga