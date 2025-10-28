Secciones
Ideas de comidas para toda la semana: un menú rico y económico con poca carne

Cociná con ingredientes fáciles de conseguir y a un precio conveniente para la economía familiar.

Argentina es uno de los países con más alto consumo de carne per cápita, pero el precio de los cortes de vaca suelen resultar elevados para las economías familiares. Por eso, y para tener una dieta variada, siempre es conveniente tener presentes algunos platos que contengan poca carne u otros tipos como el cerdo, el pollo, el pescado y los mariscos.

Reducir el consumo de carne roja no representa un problema como tal.  Por el contrario, los médicos recomiendan tener un consumo medido porque está asociada al desarrollo de enfermedades como el cáncer de colon. Se habla de un límite de consumo de carne entre los 300 y 500 gramos por semana: el equivalente a dos bifes o tres pequeños.

En cuanto a los nutrientes que aportan las carnes rojas, casi la totalidad de los que ofrece pueden obtenerse mediante otros alimentos. La carne de res es, así, fácilmente reemplazable por alimentos como las legumbres, el pollo o el huevo.

Menú semanal económico con poca carne

Lunes

Desayuno: café con leche y tostadas de pan casero con queso

Almuerzo: tarta de zapallitos y cebolla con un poco de carne picada. Ensalada de zanahoria rallada y huevo

Merienda: yogur natural con avena y rodajas de banana

Cena: guiso de arroz con verduras (morrón, arvejas, zanahoria) y trocitos de pollo

Martes

Desayuno: mate cocido con pan integral y mermelada casera

Almuerzo: lentejas guisadas con trocitos de panceta, papa y calabaza

Merienda: licuado con manzana y avena

Cena: tortilla de acelga con cebolla acompañada de ensalada de tomate

Miércoles

Desayuno: té con galletas de avena y miel

Almuerzo: fideos con salsa casera de tomate y carne magra picada, con orégano y zanahoria rallada

Merienda: pan con rodajas de palta o queso crema

Cena: revuelto de zapallo, huevo y cebolla con pan tostado

Jueves

Desayuno: mate con bizcochos o pan con mermelada casera de manzana

Almuerzo: arroz con pollo y vegetales (ARveja, morrón y zanahoria)

Merienda: yogur con frutas picadas (banana, manzana y naranja)

Cena: sopa casera de verduras con fideos finos y un huevo duro picado

Viernes

Desayuno: café con leche con pan integral con miel

Almuerzo: milanesas de carne vacuna al horno con puré mixto de papa y calabaza y ensalada verde

Merienda: licuado de banana y leche o mate con pan casero bajo en grasa

Cena: pizza de masa integral con vegetales (berenjena, cebolla, morrón) y queso descremado

Sábado

Desayuno: mate cocido con pan y dulce de leche bajo en azúcar

Almuerzo: empanadas caseras de pollo y verduras

Merienda: pan con mermelada o budín casero

Cena: filet de merluza al horno con limón y ensalada mixta (lechuga, tomate y zanahoria)

Domingo

Desayuno: café con leche con torta casera o budín de avena

Almuerzo: pastas frescas con salsa de mariscos (mejillones o calamar) y tomate

Merienda: fruta de estación con yogur natural o nueces

Cena: ensalada de atún, papa, huevo, tomate y lechuga

