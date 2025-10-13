Secciones
Menú semanal infantil con 28 platos saludables: para saber siempre qué cocinar a tus niños

Una nutrición adecuada es fundamental para que los niños se desarrollen correctamente.

Hace 2 Hs

La idea de menú infantil suele asociarse a comidas poco elaboradas, servidas en porciones pequeñas. Pero eso no es lo que debe priorizarse en la comida para los más chicos, sino que lo relevante debe ser la planificación de una nutrición equilibrada que permita el desarrollo correcto del organismo.

Para que un menú infantil sea apropiado, debe contener todos los grupos alimenticios como proteínas magras –pollo, carne, pescado–, carbohidratos complejos –avena, papa, fideos integrales–, grasas saludables –palta, frutos secos–, frutas y verduras variadas –de colores variados– y lácteos o sus equivalentes que aportan calcio a los huesos y vitamina D.

Si además de cumplir con estos requerimientos, una comida servida a un niño se ve atractiva, entonces será mucho más sencillo que los más pequeños acepten lo que ven sus ojos. “Decorar” un plato y jugar con las formas y colores suele ser una forma sencilla de hacer que coman con curiosidad y no por obligación.

Menú infantil semanal súper saludable

Lunes

Desayuno: panqueques de avena y banana (sin azúcar agregada), con caritas de frutas (ojos de kiwi y frutilla, sonrisa de manzana) con un vaso de leche.

Almuerzo: milanesas de pollo al horno en forma de estrellas con puré tricolor (papa, zapallo y arvejas) con agua o limonada natural.

Merienda: yogur natural con copos de avena y cubos de frutas variadas (uvas, melón, durazno).

Cena: omelette de queso y espinaca con bastones de zanahoria al vapor y pan integral tostado en forma de corazón (puede cortarse con un molde para galletas).

Martes

Desayuno: leche con cacao sin azúcar, galletitas caseras de avena y coco con formas de animalitos.

Almuerzo: hamburguesa casera de lentejas en mini pan integral con rodajas de tomate y pepino y ensalada de colores (zanahoria, choclo, lechuga).

Merienda: licuado de frutilla y banana con una tostada con queso crema.

Cena: fideos integrales con salsa de tomate natural y queso rallado, formando una carita feliz con aceitunas y tomates cherry.

Miércoles

Desayuno: tostadas integrales con ricota y miel, acompañadas de leche tibia.

Almuerzo: albóndigas de carne magra al horno con arroz integral con vegetales (morrón rojo, choclo, arvejas).

Merienda: brochetas de frutas (melón, kiwi, uva, frutilla) con dip de yogur.

Cena: pizzetas integrales con vegetales (morrón, aceitunas, choclo) decoradas con forma de caritas o flores.

Jueves

Desayuno: smoothie de banana, avena y leche, con galletitas integrales en forma de estrella.

Almuerzo: nuggets de pescado caseros al horno con puré de papa y zanahoria formando un paisaje (sol de zanahoria rallada, nubes de puré).

Merienda: yogur natural con cereales inflados y rodajitas de banana.

Cena: tarta de zapallitos y queso con masa integral de color (se puede usar colorantes naturales o para torta) y ensalada de tomate y palta cortados en figuras divertidas.

Viernes

Desayuno: panqueques verdes (de espinaca y avena) rellenos con queso crema y enrollados como caracoles.

Almuerzo: medallones de pollo y vegetales al horno con papas en forma de estrellas y brócoli al vapor.

Merienda: licuado de durazno con avena y mini muffins de manzana y canela sin azúcar refinada.

Cena: arroz con atún, choclo y huevo duro, servido con tomates cherry formando una flor.

Sábado

Desayuno: yogur con copos de maíz sin azúcar y frutas en capas (efecto arcoíris).

Almuerzo: mini tacos caseros con pollo, tomate, lechuga y palta (usar masa de maíz o integral).

Merienda: brochetas de cubos de queso fresco y frutas (pera, uva, frutilla).

Cena: panqueques salados rellenos de jamón cocido y queso, cortados en espiral tipo caracolitos.

Domingo

Desayuno: pan integral con dulce casero de frutilla y leche chocolatada natural (cacao puro y poca azúcar).

Almuerzo: mini albóndigas de pollo con fideos “caracolitos” y salsa liviana de tomate.

Merienda: helado casero de banana y yogur (banana congelada licuada con yogur natural).

Cena: Tortilla de papa y zanahoria en forma de corazón con ensalada colorida (rúcula, choclo, tomate cherry).

