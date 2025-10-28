¿Se fue la luz? el secreto para que tu hogar nunca pierda la conexión a internet

Sabemos que la interrupción del suministro eléctrico puede paralizar rápidamente nuestras actividades personales y laborales. Hoy, la dependencia de la conexión a internet es tan alta que mantener la conectividad se volvió una verdadera prioridad de emergencia. Afortunadamente, existen estrategias y dispositivos concretos que nos permiten seguir conectados a la red WiFi, incluso durante un apagón.
Desde el uso estratégico de nuestros teléfonos hasta sistemas de respaldo energético, contar con soluciones se convirtió en una necesidad fundamental para quienes dependen de la red en el día a día. Y existen algunas estrategias que permiten mantenerse siempre preparado.
El celular, tu aliado inmediato en la emergencia
El teléfono celular suele ser el recurso más accesible cuando ocurre un corte de luz, y es que su batería interna le permite seguir funcionando cuando otros aparatos quedan inutilizados. La clave está en su función de "Punto de acceso personal". Al activarla, el smartphone se transforma en un emisor de señal WiFi, lo que facilita la conexión de otros dispositivos, como computadoras o tabletas, a internet.
Sin embargo, hay que ser cautelosos: esta opción depende enteramente de la cobertura de datos móviles y del plan que tengamos contratado. Actividades que consumen mucho, como las videollamadas o la transferencia de archivos, pueden agotar rápidamente la capacidad de datos antes de que regrese el suministro eléctrico.
Baterías y sistemas de respaldo para el router
Para prolongar la autonomía de nuestros dispositivos, las baterías portátiles, o powerbanks, ofrecen una solución eficaz durante los cortes de luz. Estos accesorios permiten recargar teléfonos, tabletas e incluso pequeños routers. Si puedes elegir, los modelos con salidas múltiples son una gran ventaja, ya que amplían la posibilidad de alimentar varios aparatos a la vez. Estos dispositivos son cruciales para mantener operativos los celulares durante varias horas.
Pero, ¿qué pasa con la red doméstica? Como el router depende de la energía eléctrica, existen alternativas como la batería de respaldo ininterrumpida o UPS (Uninterruptible Power Supply). Al conectar el router a un UPS, podemos mantener la conexión WiFi interna activa por un tiempo, dependiendo de la capacidad del equipo. Otra opción útil, especialmente en zonas con cortes frecuentes, son los routers portátiles con batería interna. Es vital, eso sí, verificar siempre que nuestro proveedor de internet mantenga su infraestructura operativa durante los apagones, pues de lo contrario, tener energía en casa no servirá de nada.
Estrategias de ahorro para maximizar la autonomía
La anticipación es clave para minimizar el impacto de un corte de energía. Para maximizar la autonomía de nuestros dispositivos y extender al máximo el acceso a internet, es fundamental reducir el consumo energético. Esto se logra desactivando funciones innecesarias, como el Bluetooth, la localización y las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
Reducir el brillo de la pantalla y cerrar las aplicaciones que no estemos utilizando de inmediato contribuyen significativamente a disminuir el consumo y a priorizar las herramientas más urgentes. Finalmente, estrategias sencillas como descargar documentos esenciales en el teléfono o la computadora, y tener listas impresas de contactos de emergencia, nos ayudarán a no perder el acceso a información relevante durante la interrupción.