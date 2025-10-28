¿Se fue la luz? el secreto para que tu hogar nunca pierda la conexión a internet

Pero, ¿qué pasa con la red doméstica? Como el router depende de la energía eléctrica, existen alternativas como la batería de respaldo ininterrumpida o UPS (Uninterruptible Power Supply). Al conectar el router a un UPS, podemos mantener la conexión WiFi interna activa por un tiempo, dependiendo de la capacidad del equipo. Otra opción útil, especialmente en zonas con cortes frecuentes, son los routers portátiles con batería interna. Es vital, eso sí, verificar siempre que nuestro proveedor de internet mantenga su infraestructura operativa durante los apagones, pues de lo contrario, tener energía en casa no servirá de nada.