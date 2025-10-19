El truco secreto para conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

Conectarse a Internet sin conocer la contraseña de una red wifi es posible mediante un truco sencillo, compatible con dispositivos Android 10 o superiores y también con iPhone. Este método no requiere modificaciones en el teléfono y respeta la privacidad de los usuarios. La única condición es que alguien más esté conectado a la red y pueda compartir el acceso.
Cómo conectarse en Android
- Ir a Ajustes: Buscar el ícono de engranaje en la pantalla de inicio, en “Herramientas” o en la barra de notificaciones.
- Entrar a Wifi: Activar la conexión desde el “Centro de control” o directamente desde la sección wifi.
- Desbloquear el segundo teléfono: El dispositivo que ya tiene acceso debe abrir la sección wifi y tocar el nombre de la red para mostrar el “Código QR de wifi”.
- Pasar la contraseña: Se mostrará un recuadro con el QR que debe ser escaneado por el primer celular.
- Escanear el QR: Al escanearlo, el dispositivo se conectará automáticamente a la red.
Cómo conectarse en iPhone
- Desbloquear el celular conectado al wifi: Debe estar activo y con acceso a la red.
- Seleccionar la red: El segundo dispositivo debe elegir la misma red.
- Compartir contraseña: Aparecerá la opción “Compartir contraseña” en el teléfono que ya está conectado. Al tocar “Ok”, la conexión se establecerá de manera automática.
Qué elementos del hogar afectan la señal de wifi
Para mejorar la cobertura en toda la casa, es recomendable apagar o alejar ciertos dispositivos que interfieren con la señal:
- USB 3.0 de computadoras: Interfiere con la frecuencia del wifi.
- Electrodomésticos cercanos al módem: Microondas, TVs, decodificadores de señal.
- CPU de PC de escritorio: Puede obstaculizar la transmisión.
- Otros objetos: Teléfonos inalámbricos, tachos de basura metálicos, recipientes con agua (floreros, peceras) o ventanas cercanas al módem.
Siguiendo estos pasos y evitando obstáculos, es posible conectarse a Internet de manera rápida y segura, incluso si no se conoce la contraseña, y además mejorar la señal de wifi en todo el hogar.