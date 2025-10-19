Secciones
SociedadTecnología

El truco secreto para conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

Existen métodos sencillos y seguros para usar Internet aunque no se conozca la clave de la red.

. .
Hace 1 Hs

Conectarse a Internet sin conocer la contraseña de una red wifi es posible mediante un truco sencillo, compatible con dispositivos Android 10 o superiores y también con iPhone. Este método no requiere modificaciones en el teléfono y respeta la privacidad de los usuarios. La única condición es que alguien más esté conectado a la red y pueda compartir el acceso.

Cómo conectarse en Android

- Ir a Ajustes: Buscar el ícono de engranaje en la pantalla de inicio, en “Herramientas” o en la barra de notificaciones.

- Entrar a Wifi: Activar la conexión desde el “Centro de control” o directamente desde la sección wifi.

- Desbloquear el segundo teléfono: El dispositivo que ya tiene acceso debe abrir la sección wifi y tocar el nombre de la red para mostrar el “Código QR de wifi”.

- Pasar la contraseña: Se mostrará un recuadro con el QR que debe ser escaneado por el primer celular.

- Escanear el QR: Al escanearlo, el dispositivo se conectará automáticamente a la red.

Cómo conectarse en iPhone

- Desbloquear el celular conectado al wifi: Debe estar activo y con acceso a la red.

- Seleccionar la red: El segundo dispositivo debe elegir la misma red.

- Compartir contraseña: Aparecerá la opción “Compartir contraseña” en el teléfono que ya está conectado. Al tocar “Ok”, la conexión se establecerá de manera automática.

Qué elementos del hogar afectan la señal de wifi

Para mejorar la cobertura en toda la casa, es recomendable apagar o alejar ciertos dispositivos que interfieren con la señal:

- USB 3.0 de computadoras: Interfiere con la frecuencia del wifi.

- Electrodomésticos cercanos al módem: Microondas, TVs, decodificadores de señal.

- CPU de PC de escritorio: Puede obstaculizar la transmisión.

- Otros objetos: Teléfonos inalámbricos, tachos de basura metálicos, recipientes con agua (floreros, peceras) o ventanas cercanas al módem.

Siguiendo estos pasos y evitando obstáculos, es posible conectarse a Internet de manera rápida y segura, incluso si no se conoce la contraseña, y además mejorar la señal de wifi en todo el hogar.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La nueva herramienta de Copilot: entre mejorar la productividad y la vigilancia

La nueva herramienta de Copilot: entre mejorar la productividad y la vigilancia

Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo

Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo

Diez métodos para cargar el celular del modo más eficiente posible

Diez métodos para cargar el celular del modo más eficiente posible

Para 2030 los robots colaborativos serán los compañeros de trabajo

Para 2030 los "robots colaborativos" serán los compañeros de trabajo

Facebook Messenger se va de las computadoras: qué deben hacer los usuarios antes del cierre

Facebook Messenger se va de las computadoras: qué deben hacer los usuarios antes del cierre

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
3

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
4

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
5

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

Comentarios