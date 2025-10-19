¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Si ya reiniciaste el módem, apagaste y prendiste el internet de tu celular y desconectaste todos los dispositivos de tu casa pero aún así la conexión funciona lento, entonces tal vez la razón esté en algún acceso que pasamos por inadvertido. Puede que algún extraño esté usando tu Wi Fi sin que te hayas dado cuenta y eso esté bajando notablemente la velocidad de la red.
Ante una sospecha de que un intruso está utilizando la red de nuestro hogar sin permiso, existen métodos eficaces y accesibles que permiten comprobarlo, restringir el acceso y mejorar la conexión Wi Fi. Estas técnicas no requieren de dispositivos especializados o conocimientos sofisticados sobre la materia.
Técnicas sencillas para saber quién está conectado
Una de las maneras más sencillas y directas de detectar una conexión no autorizada. Para ello simplemente debemos apagar todos los aparatos domésticos que usan Internet, como celulares, tablets o televisores inteligentes. Allí debemos observar las luces del router. Si el indicador de actividad permanece parpadeando, puede haber equipos desconocidos accediendo a tu conexión.
Se trata de una táctica visual muy útil pero que puede no ser tan eficaz si disponemos de dispositivos que se reconectan automáticamente como cámaras de seguridad o asistentes de voz. En estas ocasiones es preferible recurrir a aplicaciones como Fing, Who’s on My WiFi o F-Secure escanean la red, que elaboran listas con los dispositivos activos e incluso envían alertas ante intentos de acceso sospechosos.
Otra opción consiste en entrar directamente a la configuración del router utilizando la IP del equipo desde un navegador web. En la sección usualmente llamada “Dispositivos conectados”, es posible consultar la lista de aparatos con sus respectivas direcciones MAC. Detectar nombres o códigos no reconocidos es una clara indicación de la presencia de intrusos.