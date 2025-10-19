¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Si ya reiniciaste el módem, apagaste y prendiste el internet de tu celular y desconectaste todos los dispositivos de tu casa pero aún así la conexión funciona lento, entonces tal vez la razón esté en algún acceso que pasamos por inadvertido. Puede que algún extraño esté usando tu Wi Fi sin que te hayas dado cuenta y eso esté bajando notablemente la velocidad de la red.