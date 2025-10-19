Secciones
SociedadTecnología

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Con técnicas sencillas, podés saber quién accedió sin autorización a la red doméstica.

Con estas formas sencillas podés descubrir conexiones sin autorizar. Con estas formas sencillas podés descubrir conexiones sin autorizar.
Hace 1 Hs

Si ya reiniciaste el módem, apagaste y prendiste el internet de tu celular y desconectaste todos los dispositivos de tu casa pero aún así la conexión funciona lento, entonces tal vez la razón esté en algún acceso que pasamos por inadvertido. Puede que algún extraño esté usando tu Wi Fi sin que te hayas dado cuenta y eso esté bajando notablemente la velocidad de la red.

Ante una sospecha de que un intruso está utilizando la red de nuestro hogar sin permiso, existen métodos eficaces y accesibles que permiten comprobarlo, restringir el acceso y mejorar la conexión Wi Fi. Estas técnicas no requieren de dispositivos especializados o conocimientos sofisticados sobre la materia.

Técnicas sencillas para saber quién está conectado

Una de las maneras más sencillas y directas de detectar una conexión no autorizada. Para ello simplemente debemos apagar todos los aparatos domésticos que usan Internet, como celulares, tablets o televisores inteligentes. Allí debemos observar las luces del router. Si el indicador de actividad permanece parpadeando, puede haber equipos desconocidos accediendo a tu conexión.

Se trata de una táctica visual muy útil pero que puede no ser tan eficaz si disponemos de dispositivos que se reconectan automáticamente como cámaras de seguridad o asistentes de voz. En estas ocasiones es preferible recurrir a aplicaciones como Fing, Who’s on My WiFi o F-Secure escanean la red, que elaboran listas con los dispositivos activos e incluso envían alertas ante intentos de acceso sospechosos.

Otra opción consiste en entrar directamente a la configuración del router utilizando la IP del equipo desde un navegador web. En la sección usualmente llamada “Dispositivos conectados”, es posible consultar la lista de aparatos con sus respectivas direcciones MAC. Detectar nombres o códigos no reconocidos es una clara indicación de la presencia de intrusos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caída de YouTube en múltiples países: ¿qué salió mal?

Caída de YouTube en múltiples países: ¿qué salió mal?

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
3

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre
4

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Escenas de la vida conyugal
5

Escenas de la vida conyugal

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios