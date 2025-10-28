Descubrí las termas secretas a las que solo se accede a pie: un paraíso escondido

El norte argentino está lleno de lugares mágicos para salir de vacaciones o pasar un fin de semana en familia. Hoy te invitamos a conocer un verdadero oasis natural.
Enclavadas en la majestuosa región montañosa del norte argentino, específicamente en la localidad de San Francisco, Jujuy, se encuentran las Termas de Jordán, un rincón de ensueño que ha cautivado a quienes buscan una experiencia termal única. A tan solo 160 kilómetros de la capital provincial, San Salvador de Jujuy, este paraíso de aguas tibias y turquesas te espera con los brazos abiertos.
Cómo son las termas en el Norte Argentino a las que llegás caminando
Las Termas de Jordán son pozos naturales que se extienden desde los 40 centímetros hasta los dos metros de profundidad, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en aguas termales con una temperatura aproximada de 30 grados. El color turquesa distintivo del agua es el resultado de los minerales que fluyen en la zona.
El nombre de este lugar mágico proviene del río con el que las termas se fusionan, y su ubicación a mil metros sobre el nivel del mar ofrece vistas espectaculares del entorno montañoso. Tres pilotones termales esperan a los aventureros para disfrutar de un relajante chapuzón en medio de la naturaleza.
Lo que hace que las Termas de Jordán sean verdaderamente únicas es que solo se pueden acceder a pie a través de rutas de trekking o, para los más aventureros, en caballo. Este viaje de 16 kilómetros garantiza una experiencia auténtica y natural.
El agua de estas termas es famosa por su alta concentración de azufre y otros minerales, lo que le confiere un tono inolvidable que te hará sentir como si estuvieras en medio del Caribe. Sin embargo, se recomienda un tiempo máximo de inmersión de 30 minutos para evitar cualquier inconveniente.
Es importante destacar que las visitas a las Termas de Jordán están disponibles desde abril hasta diciembre, ya que durante el verano suele llover mucho.
Cómo llegar a las Termas de Jordán desde San Salvador de Jujuy
Para llegar a este edén termal, debes dirigirte a la localidad de San Francisco, que se encuentra en el Departamento de Valle Grande, aproximadamente a 160 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.
El camino para llegar te llevará por la Ruta Provincial 83, atravesando el impresionante Parque Nacional Calilegua. Una vez en San Francisco, comienza la aventura, ya que se debe caminar 16 kilómetros, lo que equivale a unas 3 horas de caminata, para alcanzar las Termas.
Es importante tener en cuenta que, para ingresar a este hermoso rincón natural, se debe solicitar permiso a la comunidad originaria que se encarga de su preservación. Ellos asignan un guía local que los dejará en las termas. Para mantener el entorno en óptimas condiciones, generalmente se permite la entrada de hasta 200 personas por día.
Dónde alojarse para visitar las termas
El pueblo más cercano es San Francisco que ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento, desde hostales y campings hasta cabañas a precios accesibles.
Además de disfrutar de las Termas de Jordán, se puede explorar el encanto de San Francisco, visitando edificios históricos como la Iglesia, el Monumento a la Pachamama y las pintorescas calles de tierra.