Descubrí las termas secretas a las que solo se accede a pie: un paraíso escondido

Cómo son las termas en el Norte Argentino a las que llegás caminando

Las Termas de Jordán son pozos naturales que se extienden desde los 40 centímetros hasta los dos metros de profundidad, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en aguas termales con una temperatura aproximada de 30 grados. El color turquesa distintivo del agua es el resultado de los minerales que fluyen en la zona.