Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Según el sitio Ruta 0, hay 1314 kilómetros hasta Iquique cruzando por ruta 9 por el Paso de Jama. El viaje puede demorar entre 16 y 17 horas y un auto naftero estándar utilizaría en torno a los 130 litros de combustible. Solo para la ida, el viaje representaría un costo de $192.578: $385.156 en total contando el regreso. En este caso, el costo puede compartirse hasta en cinco, según la cantidad de personas que viajen en el mismo vehículo.