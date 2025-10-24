Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Pensar en las vacaciones de verano para muchos tucumanos es hablar automáticamente de destinos como la costa atlántica o las sierras de Córdoba. Pero los destinos internacionales para vacacionar siguen cobrando notoriedad. Además de las clásicas playas de Brasil, son cada vez más las personas que se interesan por los destinos del norte de Chile como Iquique.
Viajar desde Tucumán hasta Iquique implica la misma distancia que ir hasta Buenos Aires. Pero el camino montañoso vuelve la travesía un tanto más lenta, haciendo que la ida demore entre tres y cuatro horas más.
Iquique se constituye como un destino de gran potencial por sus playas y sus combinaciones de aspectos que van desde la naturaleza hasta lo histórico, desde la gastronomía hasta los deportes de aventura. Sus paisajes fusionan playa con urbanismo y montañas.
¿Cuánto cuesta viajar a Iquique, Chile en enero?
Para viajar hasta Iquique hay tres opciones y una de ellas incluye una combinación de colectivos y paradas en diferentes ciudades. Los viajeros podrán elegir qué camino elegir, pero el traslado puede incluir entre tres y cuatro combinaciones desde Tucumán hasta la ciudad chilena.
Según el sitio Ruta 0, hay 1314 kilómetros hasta Iquique cruzando por ruta 9 por el Paso de Jama. El viaje puede demorar entre 16 y 17 horas y un auto naftero estándar utilizaría en torno a los 130 litros de combustible. Solo para la ida, el viaje representaría un costo de $192.578: $385.156 en total contando el regreso. En este caso, el costo puede compartirse hasta en cinco, según la cantidad de personas que viajen en el mismo vehículo.
Los pasajes de avión –Aerolíneas Argentinas– para viajar en enero a Iquique tienen un costo que oscila entre los $619.000 y el $1.114.000. Para tomar como ejemplo, partir el 15 de enero desde Tucumán cuesta $718.354 y el regreso para el 25, $718.430, sin cortar recargos por servicios.
La aerolínea de bandera no tiene un viaje directo entre Tucumán e Iquique, por lo que todas las posibilidades para llegar incluyen dos escalas: la primera, en Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires y, la segunda, en Santiago de Chile. En total, contando los tiempos de espera, el viaje demora 18 horas, un poco más que en auto.
Elegir una opción u otra dependerá del cronograma de cada viajero y de las ganas que tenga de conducir o desligarse de esta responsabilidad. Además, podrá averiguar las distintas opciones para sacar pasajes de colectivo y ver si es o no conveniente.