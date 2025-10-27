Secciones
Mundo

“Un poco de vida” entre los escombros de Ciudad de Gaza

Una abuela recorre las ruinas de su devastado barrio en busca de agua potable, comida y materiales para reconstruir su casa

HAMBRE Y DESPLAZAMIENTO. Los niños palestinos, entre los más afectados por la guerra entre Hamas e Israel. HAMBRE Y DESPLAZAMIENTO. Los niños palestinos, entre los más afectados por la guerra entre Hamas e Israel.
Hace 5 Hs

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- Descalzos, cubiertos de polvo y a veces vacilantes entre los escombros, los nietos de Hiam Muqdad caminan entre las ruinas de su barrio de Al Nasr, en Ciudad de Gaza, en busca de agua potable y materiales.

“¿Quién quiere ayudarme a cargar el agua? Para ducharse, lavar ropa y platos”, pregunta. “¡Yo, yo!”, responden Naem, Moamen y Lulu Muqdad.

Sujetando con una mano un balde negro y con la otra la mano de su abuela, avanzan con sus pequeños pasos. Los tres tienen menos de 10 años y no prestan atención a los montones de escombros y losas de hormigón derrumbadas que cubren su camino. Ya no dicen “quiero ir a la guardería o a la escuela, sino quiero ir a buscar agua, paquetes de comida”, explica Hiam, de 62 años.

Antes de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, los niños “iban al parque, ahora juegan entre los escombros”, describe. En el camino desierto, solo resuenan sus pasos sobre el polvo y el zumbido de un dron que sobrevuela la zona.

Al llegar ante un montón de bloques, las pequeñas manos hurgan entre los restos, pese al riesgo de explosivos enterrados.

Trozos de cartón rasgados, un envase de leche aplastado y algunas ramitas componen su botín. Lo suficiente como para hacer un poco de fuego.

Esta abuela perdió su casa y a varios familiares durante la guerra entre Israel y Hamas, que destruyó tres cuartas partes de las edificaciones y sepultó el territorio palestino bajo más de 61 millones de toneladas de escombros, según datos de agencias de las Naciones Unidas.

El miedo de cada día

Desde el alto el fuego del 10 de octubre, parte de la familia regresó a Ciudad de Gaza desde el sur, donde aún permanecen los padres de los tres niños.

Sobre los restos de su casa -arrasada por un bulldozer, según ella-, levantaron tienda blanca de plástico de la ONU, lonas verdes a modo de alfombra y planchas metálicas para delimitar el patio arenoso. “Cuando anunciaron la tregua, me corrieron lágrimas de alegría y de tristeza”, relata Hiam Muqdad.

La vida cotidiana está lejos de parecerse a la de antes. Estar rodeados de escombros “nos afecta a nosotros, a nuestros hijos y a su estado psicológico. Los niños empezaron a hacerse pis encima”, lamenta.

Habla del “miedo de cada día” y de la dificultad para conseguir comida. Se abastece de agua en un pozo restaurado a 500 metros del campamento, cuyo funcionamiento depende de la disponibilidad de combustible.

Aunque la ONU y sus socios afirman que intensificaron la ayuda -un millón de comidas calientes cada día en la Franja de Gaza-, la asistencia que entra en el territorio palestino es, según la OMS, insuficiente.

A veces llega en forma de transferencias monetarias. Entre el 11 y el 25 de octubre más de 17.700 hogares identificados como vulnerables recibieron el equivalente a 378 dólares a través de monederos digitales.

La familia Muqdad no tiene ingresos y sobrevive a base de fideos. “No puedo comprar verduras ni nada más”, detalla la mujer removiendo fideos en un recipiente sin agua. La ropa se lava a mano en una palangana de metal, y unos finos colchones extendidos sirven de camas dentro de la tienda.

A medida que avanza la oscuridad, las actividades cesan. “Enciendo una vela porque no tengo electricidad, ni batería, ni nada”, explica.

Israel cortó en varias ocasiones la ayuda a la Franja de Gaza durante la guerra, agravando condiciones humanitarias ya desastrosas.

A pesar de la miseria “queremos devolverle un poco de vida al día a día, y sentir que todavía hay esperanza”, afirma la abuela.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
3

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
4

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
5

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
6

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios