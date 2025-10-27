Cuándo asumirán los diputados electos

El escrutinio definitivo, el único con validez legal para definir a las autoridades electas, comenzará mañana, según informó la Cámara Nacional Electoral a través del cronograma electoral. En total, en todo el país, se renovó la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 bancas se pusieron en juego en ocho provincias).
La Constitución Nacional consagra un calendario que, salvo reformas profundas, se mantiene desde 1916: cada dos años los ciudadanos acuden a las urnas para designar a quienes legislarán por los próximos cuatro o seis años, según la cámara. Ese mandato comenzará el 10 de diciembre, fecha que coincide con el recambio del Poder Ejecutivo en los años presidenciales y que simboliza el traspaso republicano. La tradición refuerza la previsibilidad institucional y, a la vez, consolida la práctica democrática.
Dentro de 44 días concluirán su mandato los diputados salientes Agustín Fernández, Elia Fernández, Roberto Sánchez y Paula Omodeo.
Sesión preparatoria
El mismo 10 de diciembre se realizará la sesión preparatoria en cada cámara. Allí se les tomará juramento a los nuevos integrantes, se designarán autoridades y se conformarán los bloques para el próximo período parlamentario. Todos los plazos están definidos por la Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) y por la práctica parlamentaria. A continuación, los hitos principales:
- A las 10: jura de los diputados y senadores electos ante cada cuerpo legislativo.
- A las 12: elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados.
- A las 13: sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios. - A las 14: firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.
El 1 de marzo de 2026: apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación.