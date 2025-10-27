Cuándo asumirán los diputados electos

La Constitución Nacional consagra un calendario que, salvo reformas profundas, se mantiene desde 1916: cada dos años los ciudadanos acuden a las urnas para designar a quienes legislarán por los próximos cuatro o seis años, según la cámara. Ese mandato comenzará el 10 de diciembre, fecha que coincide con el recambio del Poder Ejecutivo en los años presidenciales y que simboliza el traspaso republicano. La tradición refuerza la previsibilidad institucional y, a la vez, consolida la práctica democrática.