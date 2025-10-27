Secciones
Cuándo asumirán los diputados electos

Restan 44 días en funciones.

Martín Soto
Hace 2 Hs

El escrutinio definitivo, el único con validez legal para definir a las autoridades electas, comenzará mañana, según informó la Cámara Nacional Electoral a través del cronograma electoral. En total, en todo el país, se renovó la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 bancas se pusieron en juego en ocho provincias).

La Constitución Nacional consagra un calendario que, salvo reformas profundas, se mantiene desde 1916: cada dos años los ciudadanos acuden a las urnas para designar a quienes legislarán por los próximos cuatro o seis años, según la cámara. Ese mandato comenzará el 10 de diciembre, fecha que coincide con el recambio del Poder Ejecutivo en los años presidenciales y que simboliza el traspaso republicano. La tradición refuerza la previsibilidad institucional y, a la vez, consolida la práctica democrática.

Dentro de 44 días concluirán su mandato los diputados salientes Agustín Fernández, Elia Fernández, Roberto Sánchez y Paula Omodeo.

Sesión preparatoria

El mismo 10 de diciembre se realizará la sesión preparatoria en cada cámara. Allí se les tomará juramento a los nuevos integrantes, se designarán autoridades y se conformarán los bloques para el próximo período parlamentario. Todos los plazos están definidos por la Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) y por la práctica parlamentaria. A continuación, los hitos principales:

- A las 10: jura de los diputados y senadores electos ante cada cuerpo legislativo.

- A las 12: elección de presidente y vicepresidentes de la Cámara de Diputados.

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

- A las 13: sesión especial del Senado para ratificar a su presidenta provisional y secretarios. - A las 14: firma de actas, alta en servicios administrativos y asignación de despachos.

El 1 de marzo de 2026: apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación.


Temas Elecciones 2025 El PaísHonorable Cámara de Diputados de la NaciónRoberto SánchezConstitución NacionalCámara Nacional ElectoralAgustín FernándezPaula Omodeo
