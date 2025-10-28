Kicillof en la encrucijada por el costo político del desdoblamiento y la interna

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enfrenta una compleja realidad política tras el revés sufrido en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza (LLA) logró revertir el escenario favorable que el peronismo había construido en los comicios provinciales de septiembre. La diferencia de votos, si bien ajustada en el plano nacional, obligó al mandatario a un inmediato repliegue para redefinir la estrategia de gestión.