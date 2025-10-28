Secciones
Kicillof en la encrucijada por el costo político del desdoblamiento y la interna

Los números finales de las urnas abrieron una herida profunda en la gestión bonaerense.

CUMBRE. Kicillof reunió a su entorno para definir el rumbo de la gestión CUMBRE. Kicillof reunió a su entorno para definir el rumbo de la gestión
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enfrenta una compleja realidad política tras el revés sufrido en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza (LLA) logró revertir el escenario favorable que el peronismo había construido en los comicios provinciales de septiembre. La diferencia de votos, si bien ajustada en el plano nacional, obligó al mandatario a un inmediato repliegue para redefinir la estrategia de gestión.

Inmediatamente después de conocerse los resultados adversos, Kicillof se reunió en la Casa de Gobierno con su círculo más cercano. Participaron del encuentro la vicegobernadora, Verónica Magario, el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno y varios ministros clave, buscando dejar atrás el impacto de la derrota y plantear una hoja de ruta para los dos años de gestión que aún le restan.

Pese a la necesidad de mirar hacia adelante, la dirigencia no pudo evitar el análisis de los errores cometidos. La principal preocupación radica en que LLA consiguió “cambiar la foto” electoral, capitalizando una ola de votos que el peronismo unido no pudo contener, pese a la sólida performance del gobernador en septiembre.

El análisis interno se centró, inevitablemente, en la estrategia del desdoblamiento de las elecciones. Aunque en Gobernación plantean que el tema es “cerrado” y la decisión ya fue tomada, los números finales abrieron una herida profunda en la coalición oficialista, al exponer lo que pudo haber sido una victoria esquiva.

En este escenario se observa la performance del intendente Fernando Gray. El jefe comunal, de extracción peronista, compitió con una lista propia a diputado nacional bajo el sello de Unión Federal, capturando 78.125 votos, que se restaron al frente oficialista. La dolorosa cifra se explica al contrastar el caudal de Gray con la diferencia total del resultado: solo 46.600 votos separaron a LLA de Fuerza Patria.

Tramo final

De cara al futuro inmediato, Kicillof debe encarar el tramo final de 2025 con desafíos concretos que se vieron agravados por la pérdida de fuerza legislativa. El primero de ellos es la crucial negociación por el Presupuesto provincial 2026.

A la par del Presupuesto, el Ejecutivo deberá negociar la Ley Fiscal Impositiva, que define los recursos con los que contará la Provincia. En un escenario de crisis fiscal y alta inflación, la aprobación de ambas leyes requerirá una capacidad de articulación política que el reciente resultado electoral no facilita.

El escollo más urgente, no obstante, es el pedido de endeudamiento que la provincia presentó en mayo de 2025. El Ejecutivo bonaerense aspira a conseguir la luz verde para una suma equivalente de hasta U$S 1.045 millones, pero el proyecto, hasta el momento, no ha logrado reunir los votos necesarios.

