Kicillof relativizó la derrota electoral: "Sacamos casi lo mismo que en septiembre"

"La quita de fondos públicos"

El gobernador también se refirió a la relación de la provincia de Buenos Aires con el Gobierno nacional, al denunciar la quita de fondos establecidos por ley y judicializar la situación ante la Corte Suprema. Afirmó que la provincia reclama una importante suma de dinero adeudada en concepto de fondos de seguridad, incentivo docente, caja compensadora para jubilados y obras públicas.