Kicillof relativizó la derrota electoral: "Sacamos casi lo mismo que en septiembre"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al presidente Javier Milei por no haberlo invitarlo a la reunión programada con los gobernadores. Además, analizó los resultados de las recientes elecciones. "Sacamos casi lo mismo que en septiembre", afirmó.
En un intento por mejorar la relación con las provincias tras las elecciones de medio término, Milei convocó a una reunión con gobernadores en la Casa Rosada. Kicillof denunció no haber sido invitado, y resaltó que el Presidente se niega el diálogo con la provincia de Buenos Aires.
En declaraciones a Radio 10, Kicillof señaló que la provincia representa un porcentaje significativo del país, tanto en términos de población como de contribución fiscal y laboral.
"Si van a hablar de temas laborales o fiscales. En temas fiscales, aportamos casi el 40% de la recaudación. En temas laborales tenemos 50% de la industria, el grueso de las fuerzas laborales", recordó el líder bonaerense.
Otros gobernadores
A la reunión asistirán los gobernadores de Tucumán, Jujuy, Catamarca, CABA, Santa Fe, San Luis, Río Negro, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, San Juan, Misiones, Chubut y Salta. Mendoza estará representada por la vicegobernadora, y Neuquén por la presidenta de la Legislatura. Córdoba aún no confirmó su participación, mientras que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, confirmó su asistencia a pesar de pertenecer a un sector opositor.
"Si me hubieran invitado hubiera ido, siempre lo hice, por un tema institucional, aunque no esté de acuerdo", resaltó Kicillof.
Además de Kicillof, no fueron invitados los gobernadores de La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Kicillof remarcó que siempre ha asistido a este tipo de encuentros por una cuestión institucional, incluso cuando no está de acuerdo con las políticas del Gobierno nacional.
"Creo que comete un error, es al revés de lo que me pasó. En septiembre ganamos por una diferencia enorme y me vieron diciéndole al Presidente que nos juntemos a trabajar los problemas de PBA. Es decir, hice lo contrario", recordó el líder peronista.
"La quita de fondos públicos"
El gobernador también se refirió a la relación de la provincia de Buenos Aires con el Gobierno nacional, al denunciar la quita de fondos establecidos por ley y judicializar la situación ante la Corte Suprema. Afirmó que la provincia reclama una importante suma de dinero adeudada en concepto de fondos de seguridad, incentivo docente, caja compensadora para jubilados y obras públicas.
"A PBA le deben más de 12 millones de millones de pesos. Fondos de Seguridad, de incentivo docente (que es sueldo para los docentes), caja compensadora para los jublados. Obras, obras y obras con convenios firmados o contratos hechos, 16.000 viviendas, mil obras. Y se han robado fondos de la provincias y es público", precisó.
En cuanto a la estrategia del Gobierno nacional de acercamiento a los gobernadores, Kicillof sugirió que esto responde a un pedido de Donald Trump. En ese sentido, también se refirió a la influencia del apoyo de Trump en las decisiones electorales de los argentinos.
En relación con los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, Kicillof relativizó la derrota, al señalar que la cantidad de votos obtenidos fue similar a la de las elecciones de septiembre.