Kicillof habló de "una elección crítica" y volvió a pedir diálogo con Milei: "Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió este domingo las Elecciones Legislativas 2025 como “una elección crítica en medio de una situación compleja” y volvió a insistir en la necesidad de abrir un canal de diálogo con el presidente Javier Milei.
“¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes?”, se preguntó de manera retórica luego de emitir su voto antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, en La Plata. “No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”, expresó.
El mandatario bonaerense destacó el “muy buen clima” para la jornada democrática, a pesar del temporal que afectó a varias zonas en los últimos días, y señaló que el 99,9% de las escuelas estaban en condiciones para recibir a los votantes. “Hay que certificar y asegurar que se vote según la voluntad de los bonaerenses. Es un día importantísimo, se vota qué va a pasar en la Argentina, en Argentina”, remarcó, en una alusión irónica a las intervenciones de Estados Unidos en la política económica nacional.
Kicillof aprovechó la ocasión para cuestionar la implementación de la Boleta Única Papel. Recordó que en las legislativas provinciales del 7 de septiembre “se votó con absoluta normalidad” y que el sistema tradicional “es más barato y asegura la transparencia de los comicios”. “Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada. Ni el otro sistema traía fraude ni era más caro”, subrayó.
El gobernador afirmó que espera que la jornada “salga muy bien”, aunque reiteró que sigue “sin entender la necesidad de cambiar algo que andaba bien”. Pidió concentrarse en votar y destacó que se trata de “un día democráticamente importante, con muchas cosas en discusión”.
“Es una elección crítica en medio de una situación compleja: la cuestión económica, la de los deudores, es la realidad cotidiana de todos los argentinos. Se empieza a resolver en las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia y el Congreso nacional”, sostuvo.
Según el corte de las 12, había votado el 23% del padrón bonaerense. Kicillof reconoció que “hay lugares donde la afluencia era menor que en septiembre”, aunque relató entre risas que, tras cinco elecciones sin hacer fila en su mesa, “esta vez sí tuve mucha cola”.
“Hay que votar, hay que decidir, es un hecho colectivo. Hay que votar con el corazón lo que espera que cambie”, insistió, y remarcó que “una elección nos lleva a un resultado, y un resultado es expresión de la voluntad popular”.
También se refirió a la anunciada reforma laboral que el presidente Milei planea impulsar tras las elecciones. “Me llegó una versión sobre la reforma laboral, espero que no sea eso lo que van a empujar. Va en la misma dirección de todo lo que se está diciendo y no va a funcionar. Tenemos 200 mil nuevos desempleados. Todo al revés”, advirtió.
Finalmente, Kicillof reiteró su predisposición al diálogo con el gobierno nacional. “A la noche veremos, pero todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional, lo he solicitado varias veces. No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”, concluyó.