Kicillof habló de "una elección crítica" y volvió a pedir diálogo con Milei: "Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo"

Kicillof aprovechó la ocasión para cuestionar la implementación de la Boleta Única Papel. Recordó que en las legislativas provinciales del 7 de septiembre “se votó con absoluta normalidad” y que el sistema tradicional “es más barato y asegura la transparencia de los comicios”. “Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada. Ni el otro sistema traía fraude ni era más caro”, subrayó.