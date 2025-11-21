Presupuesto 2026: Gustavo Sáenz presionó al Gobierno nacional por compromisos incumplidos

“El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, reclamó Gustavo Saénz, gobernador al utilizar una metáfora para expresar su frustración por la demora en la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo de Salta. Remarcó que no se están solicitando nuevos beneficios, sino el cumplimiento de lo ya acordado, lo que incluye obras cruciales para el crecimiento minero y la producción.