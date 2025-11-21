Presupuesto 2026: Gustavo Sáenz presionó al Gobierno nacional por compromisos incumplidos

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, intensificó sus críticas al Gobierno nacional por la falta de avance en acuerdos clave para su provincia, en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Sáenz reclamó el cumplimiento de compromisos de financiamiento y obras de infraestructura pactados previamente.
“El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, reclamó Gustavo Saénz, gobernador al utilizar una metáfora para expresar su frustración por la demora en la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo de Salta. Remarcó que no se están solicitando nuevos beneficios, sino el cumplimiento de lo ya acordado, lo que incluye obras cruciales para el crecimiento minero y la producción.
“Estamos esperando algunas resoluciones, seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas. Le pone mucha voluntad Santilli”, agregó.
Recursos, diálogos y reformas
Sáenz lamentó que, de persistir esta situación, la finalización de estas obras se dilatará indefinidamente. El gobernador también forma parte de un grupo de mandatarios provinciales que buscan obtener recursos para sus distritos y que se mostraron abiertos al diálogo con el Gobierno nacional para apoyar las reformas propuestas por Milei en el Congreso.
Este grupo de gobernadores, que incluye a mandatarios de diferentes signos políticos, podría ser clave para garantizar la aprobación del Presupuesto y otras iniciativas prioritarias para el Ejecutivo. Sáenz, considerado un referente del peronismo no kirchnerista, enfatizó la importancia de que las provincias del norte sean tenidas en cuenta en las decisiones del Gobierno nacional.
El gobernador también se refirió a la necesidad de un debate sobre la reforma laboral, al asegurar que cualquier modificación debe considerar los intereses de todos los actores involucrados.