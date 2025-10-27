Pusineri, tras su salida de Atlético Tucumán: “No era por resultados, fue por el conflicto”

Más allá del dolor por la salida, Pusineri no se va con rencor. “Me voy con dignidad y honestidad. Siempre trabajamos para poner a Atlético en lo más alto. No es la salida que esperaba, pero así se dieron las cosas”, explicó. Y reveló que su vínculo con el club continuará de alguna manera. “Mis hijos juegan en Atlético, así que me seguirán viendo por el predio. Esta es también mi casa”, señaló.