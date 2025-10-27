Se hizo oficial: el comunicado de Atlético Tucumán que explica la salida de Lucas Pusineri

La noticia que venía madurando desde hace varios días finalmente se confirmó. Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán, según informó el club a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.
“El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División.
Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución.
Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprendan en el futuro”, publicó la institución “decana”.
De esta manera, el ciclo de Pusineri al frente del equipo llegó a su fin tras varios días de incertidumbre y conversaciones con la dirigencia encabezada por Mario Leito. La rescisión se dio de común acuerdo y marca el cierre de su segundo paso por el club.
El entrenador había asumido nuevamente en febrero de este año y dirigió 28 partidos, con un saldo de 10 victorias, 4 empates y 14 derrotas, y una efectividad cercana al 40%. A pesar de algunos buenos momentos, el equipo no logró encontrar la regularidad necesaria ni sostener una identidad de juego estable.
En las últimas semanas, la tensión interna fue en aumento por conflictos económicos y deportivos, que terminaron por desgastar la relación entre el cuerpo técnico, el plantel y los dirigentes. La derrota ante San Lorenzo y el malestar del grupo precipitaron la decisión final.
Con la salida de Pusineri, Atlético apostará por Hugo Colace como entrenador interino. El exmediocampista, que venía dirigiendo la Reserva, fue confirmado para conducir el primer equipo y ya prepara su debut al frente del plantel profesional.
La dirigencia, por su parte, iniciará en los próximos días un proceso de evaluación para definir el futuro del cargo y el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.