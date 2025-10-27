Se hizo oficial: el comunicado de Atlético Tucumán que explica la salida de Lucas Pusineri

“El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División.

Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución.

Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprendan en el futuro”, publicó la institución “decana”.