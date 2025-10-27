No más videos perdidos: Instagram lanzó el Historial de Reels para encontrar fácilmente lo que viste

Una vez que tengas tu app al día, encontrar tus visualizaciones recientes es muy intuitivo. Tenés que dirigirte a tu perfil dentro de Instagram y pulsar sobre las tres líneas horizontales que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí accederás a las opciones de configuración de tu cuenta. Deberás seleccionar "Tu actividad" y, finalmente, deslizarte hacia abajo hasta llegar al apartado de "Historial de visualizaciones".