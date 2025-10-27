No más videos perdidos: Instagram lanzó el Historial de Reels para encontrar fácilmente lo que viste

Instagram escuchó las súplicas de sus usuarios y acaba de implementar una característica que muchos consideran esencial: el historial de visualizaciones de Reels. Esta nueva funcionalidad busca resolver el dilema común que experimentamos al navegar por Internet, el de encontrar ese video corto, ingenioso o útil que vimos rápidamente, pero al que olvidamos darle "like" o guardar.
Si te resulta familiar la idea, es porque esta herramienta ya existe en otras plataformas de contenido efímero, como el popular Historial de TikTok. Con esta actualización, Instagram iguala las prestaciones de la competencia, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de revisar todos los Reels que consumieron en la aplicación durante el último mes.
Cómo encontrar ese video perdido
Acceder a este nuevo registro de visualizaciones es sencillo, pero el primer paso es fundamental: debes asegurarte de que la aplicación de Instagram esté actualizada a su última versión disponible. Esta función ya está operativa tanto para dispositivos Android como para iOS.
Una vez que tengas tu app al día, encontrar tus visualizaciones recientes es muy intuitivo. Tenés que dirigirte a tu perfil dentro de Instagram y pulsar sobre las tres líneas horizontales que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí accederás a las opciones de configuración de tu cuenta. Deberás seleccionar "Tu actividad" y, finalmente, deslizarte hacia abajo hasta llegar al apartado de "Historial de visualizaciones".
El registro se limita a 30 días
Es en esta nueva sección donde podrás explorar el archivo completo de los videos que consumiste durante los últimos 30 días. Si bien la incorporación de esta herramienta es sumamente práctica, ya que te permite recuperar ese contenido que querés compartir con tus contactos, existe una pequeña limitación inicial: por el momento, no hay un buscador disponible. Si recordás aproximadamente cuándo viste el Reel, deberás desplazarte a través de los días para encontrarlo.