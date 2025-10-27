Secciones
SociedadTecnología

No más videos perdidos: Instagram lanzó el Historial de Reels para encontrar fácilmente lo que viste

Si te olvidaste de dar “like “ a ese video útil, no te preocupes, el historial de Instagram de te ayudará a encontrarlo.

Instagram sumó el historial de Reels a la plataforma. Instagram sumó el historial de Reels a la plataforma.
Hace 1 Hs

Instagram escuchó las súplicas de sus usuarios y acaba de implementar una característica que muchos consideran esencial: el historial de visualizaciones de Reels. Esta nueva funcionalidad busca resolver el dilema común que experimentamos al navegar por Internet, el de encontrar ese video corto, ingenioso o útil que vimos rápidamente, pero al que olvidamos darle "like" o guardar.

Instagram suma Inteligencia Artificial para crear historias: así funciona la nueva herramienta

Instagram suma Inteligencia Artificial para crear historias: así funciona la nueva herramienta

Si te resulta familiar la idea, es porque esta herramienta ya existe en otras plataformas de contenido efímero, como el popular Historial de TikTok. Con esta actualización, Instagram iguala las prestaciones de la competencia, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de revisar todos los Reels que consumieron en la aplicación durante el último mes.

Cómo encontrar ese video perdido

Acceder a este nuevo registro de visualizaciones es sencillo, pero el primer paso es fundamental: debes asegurarte de que la aplicación de Instagram esté actualizada a su última versión disponible. Esta función ya está operativa tanto para dispositivos Android como para iOS.

Una vez que tengas tu app al día, encontrar tus visualizaciones recientes es muy intuitivo. Tenés que dirigirte a tu perfil dentro de Instagram y pulsar sobre las tres líneas horizontales que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí accederás a las opciones de configuración de tu cuenta. Deberás seleccionar "Tu actividad" y, finalmente, deslizarte hacia abajo hasta llegar al apartado de "Historial de visualizaciones".

El registro se limita a 30 días

Es en esta nueva sección donde podrás explorar el archivo completo de los videos que consumiste durante los últimos 30 días. Si bien la incorporación de esta herramienta es sumamente práctica, ya que te permite recuperar ese contenido que querés compartir con tus contactos, existe una pequeña limitación inicial: por el momento, no hay un buscador disponible. Si recordás aproximadamente cuándo viste el Reel, deberás desplazarte a través de los días para encontrarlo.

Temas Instagram
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Lo más popular
Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
1

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo
2

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
5

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
6

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Más Noticias
Peligro en pleno centro: un poste de semáforo cayó sobre un taxi

Peligro en pleno centro: un poste de semáforo cayó sobre un taxi

Pedido de captura: tres personas quedaron detenidas cuando fueron a votar

Pedido de captura: tres personas quedaron detenidas cuando fueron a votar

¿Empieza la convivencia? Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían a punto de mudarse juntos

¿Empieza la convivencia? Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían a punto de mudarse juntos

Tucumán avanza en la modernización del transporte público

Tucumán avanza en la modernización del transporte público

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 26 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 26 de octubre?

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Comentarios