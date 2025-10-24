Secciones
Instagram suma Inteligencia Artificial para crear historias: así funciona la nueva herramienta

Los usuarios pueden escribir instrucciones para cambiar o eliminar elementos de sus imágenes, e incluso aplicar estilos como “acuarela” o “animé”.

Hace 10 Min

Las funciones potenciadas con Inteligencia Artificial Generativa ya forman parte de numerosos servicios digitales, y ahora Instagram se suma a la tendencia. La plataforma anunció la incorporación de una nueva herramienta basada en esta tecnología para crear contenido en las Stories, las publicaciones que tienen una duración de 24 horas antes de desaparecer.

Las herramientas generativas permiten crear o modificar contenido a partir de indicaciones de texto -conocidas como prompts-. Por ejemplo, se puede pedir que una imagen muestre “un día lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires” o que elimine objetos del fondo. Meta, la empresa dueña de Instagram, ya había desarrollado su propio asistente, Meta AI, que ahora llega a las Historias para ampliar las posibilidades creativas de los usuarios.

De acuerdo con el portal especializado Engadget, las nuevas funciones se integran a través de un menú denominado “Meta AI Restyle”, que hace referencia a la capacidad de rediseñar fotos y clips. La herramienta funciona de forma similar a otras aplicaciones de edición con IA, permitiendo eliminar elementos indeseados del fondo, cambiar la vestimenta de una persona o modificar completamente el estilo de una imagen.

Además, los usuarios podrán experimentar con efectos preestablecidos que cambian la estética del contenido, como los filtros “acuarela”, “animé” o “8 bits”.

Creatividad sin límites

Igual que otras IAs generativas -como ChatGPT de OpenAI, Google Gemini o Grok de xAI-, esta nueva función invita a dar rienda suelta a la imaginación. Por ejemplo, se puede pedir una imagen de “un elefante paseando con una patineta por la superficie de la Luna”, demostrando que el contenido creado ya no depende de las limitaciones del mundo real.

Hasta ahora, el chatbot de Meta permitía generar y editar imágenes, pero solo dentro de los chats con el asistente. La novedad es que estas capacidades se integran ahora directamente en la sección de Stories de Instagram, ampliando su alcance y volviéndola más interactiva y creativa.

La actualización coincide con un informe reciente que reveló la llegada de funciones similares a los Estados de WhatsApp, que cumplen un rol análogo a las Stories. Ambos servicios pertenecen a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, que continúa impulsando la integración de la inteligencia artificial en sus principales plataformas.

