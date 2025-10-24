Instagram suma Inteligencia Artificial para crear historias: así funciona la nueva herramienta

Las herramientas generativas permiten crear o modificar contenido a partir de indicaciones de texto -conocidas como prompts-. Por ejemplo, se puede pedir que una imagen muestre “un día lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires” o que elimine objetos del fondo. Meta, la empresa dueña de Instagram, ya había desarrollado su propio asistente, Meta AI, que ahora llega a las Historias para ampliar las posibilidades creativas de los usuarios.