Murió el hombre que fue "el chico más bello del mundo" en su infancia: ¿cómo se veía a los 70 años?

Björn Andrésen, el actor y músico sueco reconocido mundialmente por su papel de Tadzio en la película "Muerte en Venecia", murió a los 70 años. Su fallecimiento, ocurrido el sábado, fue anunciado por el cineasta Kristian Petri en un periódico sueco. El intérprete saltó a la fama de forma meteórica cuando apenas contaba con 15 años, después de ser seleccionado por el director Luchino Visconti para su adaptación de la novela de Thomas Mann.
La vida de Bjorn quedó entrelazada con el personaje que interpretó, según relató el documental de 2021 "El chico más bello del mundo", filme que ilustró cómo esta fama súbita destruyó su existencia. La etiqueta de "el chico más bello del mundo", impuesta por Visconti durante el festival de Cannes en 1971, persiguió al artista durante medio siglo. La causa exacta de su deceso, sin embargo, no se hizo pública de inmediato.
El ícono cultural y los trabajos emblematicos de Bjorn Andrésen
El director Luchino Visconti pasó mucho tiempo y recorrió Europa buscando a su Tadzio perfecto. El cineasta deseaba un protagonista rubio y de una belleza incomparable para su ambiciosa obra. Andrésen asistió a las pruebas de reparto en Estocolmo, impulsado por su abuela, convirtiéndose en el sexto muchacho que entró a la sala.
Pese a ser algo mayor y más alto de lo planeado, el realizador italiano no tuvo dudas de que lo había encontrado, según confesó durante el estreno del largometraje. Andrésen interpretó a Tadzio, la figura de belleza fría, como una estatua, que obsesionó al compositor Gustav von Aschenbach, el protagonista. Aquellas imágenes de un adolescente retraído y muy tímido quedaron registradas en un documental que el propio Visconti filmó sobre su intensa búsqueda.
Aquel apodo icónico que lo persiguió toda su vida nació directamente de Visconti en Cannes. El éxito rotundo de la película llevó a que, poco después, su abuela planeara un viaje a Japón, donde la cinta fue un gran fenómeno. Allá, el joven grabó dos canciones pop y apareció en diversos anuncios comerciales.
El costó de ser "el chico más lindo del mundo" y la atención excesiva
Años después de su debut, Andrésen compartió las experiencias negativas que vivió con Visconti y las consecuencias de la fama desmedida. El sueco relató que, a los 16 años, el realizador lo llevó a un club nocturno gay con un grupo de adultos, y relató que se sintió "muy incómodo". Bjorn, se definía como heterosexual, y aseguró que sintió que lo trataron como "un apetitoso plato de carne". Este fue solo el primero de muchos encuentros incómodos.
A su regreso a Europa, le presionaron para aceptar otros roles cinematográficos, pero Andrésen resumió su carrera con la palabra: "Caos". Aseguró que la etiqueta del "más bello" le afectó de manera personal y profesional, provocándole la sensación de ser "un animal exótico en una jaula". Su ambición real era formar una banda de jazz, un sueño que se vio obstaculizado por la imagen de Tadzio, pues se dudaba que un joven con esa apariencia pudiera tener talento musical. Andrésen continuó actuando, apareciendo en más de 30 producciones en su natal Suecia, aunque describió su trayectoria como una que "empezó en la cima y luego fue descendiendo".