Murió el hombre que fue "el chico más bello del mundo" en su infancia: ¿cómo se veía a los 70 años?

A su regreso a Europa, le presionaron para aceptar otros roles cinematográficos, pero Andrésen resumió su carrera con la palabra: "Caos". Aseguró que la etiqueta del "más bello" le afectó de manera personal y profesional, provocándole la sensación de ser "un animal exótico en una jaula". Su ambición real era formar una banda de jazz, un sueño que se vio obstaculizado por la imagen de Tadzio, pues se dudaba que un joven con esa apariencia pudiera tener talento musical. Andrésen continuó actuando, apareciendo en más de 30 producciones en su natal Suecia, aunque describió su trayectoria como una que "empezó en la cima y luego fue descendiendo".