Preocupación y alivio: Lourdes de Bandana reapareció con un mensaje para sus seguidores

Tras el escandaloso momento de preocupación que pudo concretar un final en donde la intervención de la madre de Lourdes Fernández provocó acciones intervenidas, la cantante de Bandana habló públicamente. A pesar del episodio de violencia y encierro en el departamento de su pareja, reapareció con un mensaje en sus historias de Instagram.
En redes sociales agradeció el cariño que recibió sobre su estado actual y los mensajes cariñosos que recibió. "Realmente estoy bien, muy bien", dijo. Mucho más relajada que los videos anteriores en los que se mostró desmejorada, intenta reducir la preocupación de las personas y medios luego de la denuncia de su madre.
¿Cómo esta Lourdes Fernández y qué dijo en su video?
“Gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”. Explicó en referencia a la vuelta del grupop de pop femenino argentino que la llevó a la fama. El regreso será en el marco del reality Popstar, la encubadora de Bandana y Mambru.
“Por otro lado, sé que pasaron cosas, pero yo siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas” dijo Lourdes, buscando refugio en la música. “Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Gran Rex. Es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer. Así que, bueno, espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”.
Una relación marcada por la violencia
Según trascendió, Lourdes y García Gómez comenzaron a salir hace cinco años, y la relación estuvo atravesada por episodios de maltrato. En 2022, la artista había presentado una denuncia por lesiones leves contra él y publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando su rostro golpeado.
“Allí contó que el hombre la filmaba y le sacaba fotos sin su consentimiento, además de manipular sus bebidas. ‘Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele’, escribió entonces la cantante”, recordó el medio.
Pese a aquella denuncia, ambos retomaron el vínculo, y este año se registró un nuevo episodio de violencia. El pasado 1 de octubre, la Policía acudió al domicilio que compartían tras recibir llamados de vecinos al 911 por una fuerte discusión. A partir de ese hecho, el hombre abandonó el departamento, aunque el conflicto volvió a escalar en las últimas semanas.