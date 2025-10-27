Murió una reconocida actriz que trabajó con Antonio Gasalla y participó en El Eternauta

En teatro, su labor incluye obras como Brebaje y Erecto. También participó en Las descamisadas, una gesta, pieza que ganó el primer premio del concurso de obras inéditas de teatro del Fondo Nacional de las Artes en 2015. Trabajó con el dramaturgo y director Federico León en Yo escribo. Vos dibujás y formó parte de Las multitudes, proyecto presentado en el IX Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA).