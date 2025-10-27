Murió una reconocida actriz que trabajó con Antonio Gasalla y participó en El Eternauta

La Asociación Argentina de Actores despidió a Claudia Schijman, reconocida actriz y docente. La artista contaba con una destacada trayectoria en distintos ámbitos. Entre sus trabajos recientes en televisión, formó parte del elenco de las series El eternauta y Menem. Schijman falleció a los 66 años de edad.
En la ficción de Netflix basada en la novela gráfica de Francisco Solano López y Héctor Germán Oesterheld, Schijman interpretó a una integrante del grupo de sobrevivientes. Este grupo queda refugiado en una parroquia después del apocalipsis. Allí es donde llegan Juan Salvo (Ricardo Darín) y Favalli (César Troncoso) mientras buscan respuestas.
Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Menem, entre otras obras
Claudia Schijman nació el 8 de agosto de 1959. En su formación artística, estudió con destacados maestros de actuación como Ricardo Bartis, Norman Briski y Guillermo Angelelli. Su debut en televisión ocurrió a principios de los años 90.
Inició su recorrido televisivo en el ciclo El Palacio de la risa, junto a Antonio Gasalla. Más tarde, Schijman continuó colaborando con Gasalla en otros programas como Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad. Desde entonces, su presencia se extendió a numerosas ficciones.
La actriz sumó participaciones en series como Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas y Hechizada. Su filmografía incluye los títulos Cohen vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, y En peligro. Además, apareció en películas internacionales como Evita, de Alan Parkler, y Corazón iluminado, de Héctor Babenco.
En teatro, su labor incluye obras como Brebaje y Erecto. También participó en Las descamisadas, una gesta, pieza que ganó el primer premio del concurso de obras inéditas de teatro del Fondo Nacional de las Artes en 2015. Trabajó con el dramaturgo y director Federico León en Yo escribo. Vos dibujás y formó parte de Las multitudes, proyecto presentado en el IX Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA).